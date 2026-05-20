סקר שערך מכון "קנטאר" עבור כאן חדשות מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-27 ומפלגת ביחד של נפתלי בנט ב-23.

מפלגת ישר! קיבלה בסקר 16 מנדטים, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 9, ש"ס 9, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה 8, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

גוש הקואליציה מגיע ל-53 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו ל-57 והמפלגות הערביות בתווך עם 10 מנדטים.

הקרב על אחוז החסימה: הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עולה ל-3.1% ומתקרבת מחדש לאחוז החסימה, בעוד בל"ד מתחזקת ל-2.5%. מנגד, כחול לבן יורדת ל-1.1% בלבד.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין בנימין נתניהו לנפתלי בנט - נתניהו מוביל עם 42% לעומת 32% לבנט, בעוד 26% השיבו שאף אחד מהם.

גם מול גדי איזנקוט נתניהו מוביל, אך בפער קטן יותר: 42% לנתניהו לעומת 35% לאיזנקוט, ו-23% השיבו כי אף אחד מהם אינו מתאים לכהן כראש ממשלה.

בסקר שערך מכון מדגם עבור חדשות 12 מפלגת הציונות הדתית עוברת לראשונה זה זמן רב את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים.

על פי הסקר, לו הבחירות היו נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד מקבלת 25 מנדטים ומפלגת "ביחד" 23.

מפלגת ישר! זוכה בסקר ב-16 מנדטים, הדמוקרטים ב-10, ש"ס ב-9, יהדות התורה ב-8, ישראל ביתנו ב-8, עוצמה יהודית ב-7, חד"ש-תע"ל ב-5, רע"ם ב-5 ומפלגת הציונות הדתית ב-4.

מפלגות המילואימניקים (2.4%), כחול לבן (1.4%) ובל"ד (1.4%) אינן עוברות את אחוז החסימה.

גם בסקר זה גוש הקואליציה משיג 53 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו ללא המפלגות הערביות - 57.