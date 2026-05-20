קצין בדרגת סגן-אלוף, המשמש כמפקד גדוד מילואים בלחימה בלבנון, נמצא תחת תחקיר מבצעי ופלילי בחשד כי ביצע מעשה ביזה אסור.

על פי החשד, שנחשף ב"כאן חדשות", הקצין גנב גנרטור אזרחי מתוצרת לבנונית מאחד הכפרים או המתחמים שבהם פעל הגדוד, העמיס אותו על גבי ג'יפ צבאי, ונסע איתו לאורך הצירים עד שחצה את הגבול לתוך שטח מדינת ישראל.

אירוע החריג הגיע תוך זמן קצר לידיעתם של המפקדים הממונים עליו בשרשרת הפיקוד. אלו נדהמו מההתנהלות, והנחו את הקצין להחזיר את הגנרטור לנקודה ממנה נלקח.

בצה"ל פתחו בתחקיר מעמיק של התקרית הקשה, שככל הנראה יועבר בהמשך לטיפולה של המשטרה הצבאית החוקרת.

האירוע החמור מתרחש כחודש בלבד לאחר שהרמטכ"ל אייל זמיר, התייחס לתופעה בשיחה סגורה עם מפקדים בכירים בצבא, בעקבות שמועות ודיווחים על מקרי ביזה בשטח.

זמיר הבהיר אז כי "תופעת הביזה, אם קיימת, היא בזויה ועלולה להכתים את צה"ל כולו. אם היו אירועים כאלה אנחנו נחקור אותם. לא נעבור על כך לסדר היום".

הרמטכ"ל אף הטיל גזירה פיקודית, לפיה כל מג"ד נדרש להגיש דו"ח מפורט על מצב היחידה בנושא בתוך שבוע, כאשר הנתונים מרוכזים במנהלת ייעודית באגף כוח האדם.

מדובר צה"ל נמסר: "האירועים המתוארים מוכרים ומתוחקרים על ידי המפקדים. באשר להוצאת הגנרטור משטח לבנון, מדובר בפעולה שבוצעה ללא אישור ובניגוד לנהלים המחייבים. עם היוודע המקרה, הונחו הכוחות להשיב את הציוד והנושא יתוחקר באופן מעמיק. צה"ל רואה בחומרה כל חריגה מהפקודות ומהנורמות המצופות מחייליו, ופועל בהתאם".