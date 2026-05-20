לוחמת צה"ל היום (רביעי) נפצעה באורח קשה, קצין לוחם נפצע באורח בינוני ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני, כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון.

באירוע נפצעו גם קצין לוחם ושני לוחמים נוספים באורח קל. הלוחמת והלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

מוקדם יותר היום נפגע מפקד חטיבת שיריון 401, אל"מ מאיר בידרמן, באורח קשה וקצין לוחם במילואים נפצע באורח בינוני כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע גם נפצע חייל צה"ל במילואים באורח קל.

בעקבות האירוע אל"ם (מיל') ח', המשמש כיום כראש מטה החטיבה, ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני.

באוקטובר 2024, לאחר נפילתו של מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה אחסאן דקסה ז"ל, בקרב בג'אבליה, מונה מאיר בידרמן למפקד החטיבה.

הוא נכנס לתפקיד בתקופה מורכבת במיוחד, תחת לחימה עצימה, והוביל את כוחות החטיבה בפעילות התקפית ברצועת עזה ובלבנון. בידרמן קיבל את הפיקוד על החטיבה ברגעים קשים, כשהמציאות המבצעית דרשה פיקוד יציב ונוכחות בחזית.

בצה"ל ציינו כי מאז כניסתו לתפקיד הוא מקפיד להימצא לצד הלוחמים בשטח, מוביל מקרוב את הלחימה ומחזק את רוח הלחימה של החטיבה גם תחת אש.