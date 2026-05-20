עם מאזן של ניצחון אחד בודד בתשעת המחזורים האחרונים ולמרות פתיחת עונה לא יציבה, העפילה הערב (רביעי) מכבי פתח תקווה חזרה אל ליגת העל בכדורגל.

הקבוצה ממלאבס הבטיחה הערב את העפלתה חזרה לליגת העל אחרי עונה אחת בלבד בליגה השניה, הליגה הלאומית, כשסיימה בתיקו 2:2 דרמטי את משחקה מול בני יהודה.

הקבוצה שבבעלות איש העסקים אבי לוזון, עלתה ליתרון הערב במשחק החשוב מול בני יהודה אך בתוך 3 דקות מפתיחת המחצית השניה ספגה מהפך וכבר הייתה בדרך להפסד מפתיע שעשוי לחסל את סיכוייה להעפיל לליגה הראשונה בישראל.

שער שיוויון כעבור 3 דקות הספיק לה למרות ששוב סיימה משחק פלייאוף ללא ניצחון.

זה נגמר עם 2:2 שמעלה את פתח תקווה חזרה לליגת העל בכדורגל לאחר 10 חודשים בלבד מהרגע שירדה אל הליגה השניה. בעונה הבאה מלבד דרבי חיפאי, דרבי תל אביבי ודרבי ירושלמי, גם לעיר פתח תקווה יהיה משחקי דרבי בליגת העל שבכדורגל.

מי שהתקרבה משמעותית להעפיל גם היא אל ליגת העל היא הפועל רמת גן שגברה על הפועל ראשון לציון בתוצאה 1:2 ופתחה פער של שתי נקודות מהמקום השלישי, בו נמצאת הפועל כפר סבא, מחזור אחד לסיום העונה.