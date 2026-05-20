בפעמיים האחרונות שנפגשו בהיכל ארנה שבבירה, ניצחה הפועל ירושלים את הפועל באר שבע בהפרשים חד-ספרתיים אך עוד לפני כן לא הפסידו הירושלמים לאדומים מבירת הנגב מעולם באולמם הביתי וכל יתר המשחקים ביניהן הסתיימו בהפרשים דו-ספרתיים .

הערב (רביעי) שוב נפגשו השתיים בהיכל ארנה שבבירה ושוב יצאה ירושלים עם הניצחון כשהפעם ההפרש כבר חזר לעצמו גם הוא כשירושלים הביסה בקלות את הדרומיים בתוצאה 87:103.

הירושלמים נהנו הערב מחזרתו של הסנטר אוסטין ווילי לקבוצה לאחר שחשש מהחזרה לישראל, וזה גמל להם עם 15 נקודות, תשעה כדורים חוזרים ושלוש חסימות. יחד עם הארפר הבלתי נגמר ו-ווינסטון, לאדומים מבירת הנגב לא היה כל סיכוי.

הירושלמים חצו הערב בפעם השביעית העונה בליגה המקומית את רף 100 הנקודות, זאת למרות ערב קליעה חלש מחוץ לקשת ובעיקר בזכות 35 נקודות מקו העונשין. החלום על סיום העונה הסדירה במקום השלישי בטבלת ליגת העל בכדורסל,עדיין בחיים ובהישג יד.

באר שבע? היא אמנם מבטיחה לעצמה עונה נוספת בליגת העל, אך תקווה גם להצליח ולהשתחל לסדרות הפלייאוף ולהשיג את הכרטיס למקום השמיני והאחרון.