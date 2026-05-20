שני משחקים בלבד נותרו עד לסיומה של העונה הסדירה בליגת העל שבכדורסל, והערב (רביעי) כנראה נפגשו שתיים מהקבוצות שעשויות להיפגש גם בשלב הפלייאוף.

היה זה במסגרת המחזור ה-18 של ליגת העל בכדורסל, כאשר הפועל תל אביב אירחה בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב, אולמה הביתי הזמני, את מכבי ראשון לציון.

האדומים מת"א היו רחוקים מרחק ניצחון אחד בלבד בכדי להבטיח את המקום השני בסיום העונה הסדירה וכך עשו הערב כשפתחו את המשחק בבליץ ולא הביטו לרגע לאחור.

אחרי הפארסה הגדולה במשחק הליגה בשבוע שעבר, אליו הופיעו בשל שביתת השחקנים הישראלים עם חמישה שחקנים זרים בלבד וגרמו לסיום המשחק עוד לפני הפסקת המחצית בשל חוסר בשחקנים, הערב האדומים מת"א עלו עם כל התותחים בניסיון להבטיח את המקום השני וכך אכן עשו.

אחרי שהפסידו בשניים מארבעת משחקיהם מאז חזרת הליגה, הערב, במשחק הבית האחרון שלהם לעונה הרגילה הצליחו האדומים לנצח לראשונה מאז 21 בפברואר, כשגברו על מכבי ראשון לציון בתוצאה 76:91.

למעשה, המשחק הערב עשוי להיות חזרה גנרלית לקראת הרגע האמיתי של העונה, משחקי הפלייאוף, כאשר הפועל ת"א וראשון לציון עשויות להיפגש בסדרת רבע הגמר כשהתל אביבים מבטיחים את המקום השני בעוד ראשל"צ קרובה להבטיח את המקום השביעי. סוף ידוע מראש?