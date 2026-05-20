יאיר גולן, מנהיג מפלגת הדמוקרטים, מכנה את הבחירות הקרובות לכנסת "הבחירות הגורליות ביותר בתולדות ישראל", ומזהיר מפני "ניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשנות את חוקי המשחק, לחבל בהליך הדמוקרטי לפני הבחירות, לדכא את ההצבעה אצל מתנגדיו ביום הבחירות, ולא בהכרח לקבל את תוצאותיהן".

גולן הדגיש כי הציבור הדמוקרטי-ליברלי ייאבק שהבחירות יהיו חופשיות והוגנות. לטענתו, אם כך הן יתנהלו, "לאחר הבחירות נתניהו ילך הביתה ישר לספסלי האופוזיציה".

"אני בהזדמנות זו קורא לכל הציבור הערבי לצאת ולהצביע. בבחירות האחרונות אחוז ההצבעה ברחוב הערבי עמד על 53%. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת", אמר גולן, שהעריך כי מפלגתו יכולה לקבל שניים עד שלושה מנדטים מהציבור הערבי.

בהתייחסו להתפתחויות הפוליטיות אמר גולן כי המבחן העליון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יהיה היכולת שלו להביא מצביעי ימין למחנה המרכז-שמאל.

"כדי להרכיב ממשלה חדשה כנראה שנצטרך לצרף לפחות מפלגה ערבית אחת", ציין גולן והוסיף: "מי שמוכן לקבל את קווי היסוד של הממשלה העתידית מבחינתי יכול להיות שותף. אין שום בעיה".

עוד אמר גולן כי "ברור שהממשלה העתידית היא כמו ממשלת אחדות לאומית, יהיו בה מבנט וליברמן ועד כנראה מנסור עבאס. זה ברור לחלוטין, ונצטרך לדעת איך לעבוד יחד. ידענו לעשות את זה בממשלת השינוי".

בהיבט הפרסונלי אמר גולן שהוא ישמח מאוד להתמנות לתפקיד השר לביטחון פנים ואף הצהיר שאם יכהן בתפקיד ימנע מאיתמר בן גביר עלייה להר הבית.