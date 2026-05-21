שחקן הפועל גליל עליון ושחקן נבחרת ישראל, רז אדם נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים בצומת אגמון החולה בכביש 90, בצפון המדינה.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 19:00 בערב. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום דיווחו כי מצאו את הכדורסלן ללא רוח חיים ונאלצו לקבוע את מותו. בתאונה היה מעורב נהג רכב נוסף שנפגע באורח קל ופונה לבית החולים זיו בצפת.

פראמדיק וחובש מד"א שהגיעו למקום סיפרו כי הבחינו בשני הרכבים עם פגיעות קשות. "בתוך אחד הרכבים הבחנו בגבר בשנות ה-20 לחייו כשהוא לכוד ברכב מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה, לאחר שחולץ ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעתו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

אדם, שחקן קבוצת הנוער של אליצור נתניה, פרץ לתודעה בגיל צעיר ואחרי שהוביל את קבוצתו לחצי גמר אליפות המדינה בשנת 2017, קיבל זימון ראשון לנבחרת הנוער של ישראל.

בהמשך זומן אדם גם לנבחרת העתודה של ישראל, איתה עשה היסטוריה כשזכה עימה במדליות זהב בשתי אליפויות אירופה רצופות, באליפות שהתקיימה בגרמניה ובשנה לאחר מכן בישראל.

אחרי שעלה עם נתניה לליגה הלאומית נבחר אדם לפריצת העונה בליגה, ובמהלך עונת 2019/20 קפץ לראשונה לליגת העל כשחתם בהפועל תל אביב על חוזה ארוך טווח.

בהמשך שיחק אדם בעירוני נס ציונה ובעירוני קריית אתא במדיה שיחק במשך שנתיים עד שעבר העונה להפועל גליל עליון.

הבוקר אדם עוד נכח באימון הקבוצה מכפר בלום, כאשר לאחר האימון נסע אדם לארוחת ערב קבוצתית, אליה לא הגיע כשנהרג בתאונת דרכים בכביש 90.

אדם היה בן 26 בלבד במותו ורק בחודש פברואר האחרון זומן לראשונה בקריירה לנבחרת הבוגרים של ישראל בכדורסל, כאשר הספיק לשחק שני משחקים במדים הלאומיים ועלה להופעת הבכורה בניצחון הנבחרת על קפריסין בתוצאה 54:83.

רק לפני כחודש, כשגליל עליון הייתה במקום האחרון בטבלה, הצטיין אדם בניצחון הענק והסנסציוני על הפועל ת"א שהייתה במקום הראשון, כשסיים את המשחק עם 15 נקודות, 6 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. משחקו האחרון של אדם התקיים ביום ראשון האחרון, אז נכנעה גליל עליון למכבי תל אביב.

בסך הכל קלע אדם הצעיר 1,024 נקודות בקריירה בליגת העל ובמשחקה הקרוב של קבוצתו היה אמור לקבל מגן הוקרה על כך שהגיע ל-1,000 נקודות בקריירת הבוגרים שלו בליגת העל. יהי זכרו ברוך.