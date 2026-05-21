מערך הגיור הממלכתי במשרד ראש הממשלה קיים השבוע לקראת חג השבועות כנס מתגיירים ארצי בעיר העתיקה בירושלים, בסימן "עם הנצח - עם אחד". בכנס, במעמד הראשון לציון, הרב דוד יוסף, השתתפו כ - 1,000 מתגיירים מכל רחבי הארץ הנמצאים בעיצומו של תהליך הגיור. מטרתו לחבר בין המתגיירים הרבים ולחזק את רוחם של אלה הנמצאים כעת בשלבי גיור שונים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר באירוע: "הגיור הממלכתי הוא משימה לאומית כבירה. הוא נוגע בלב הזהות שלנו ושל עתיד מדינת ישראל כמדינה יהודית".

"בחג השבועות אנחנו קוראים את מגילת רות", המשיך ואמר נתניהו, "רות שבחרה מרצון ביהדות, ואמרה לנעמי: "עַמֵּךְ עַמִּי, וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי". המתגיירים שבוחרים להשתייך לעם היהודי דרך מערך הגיור במשרד ראש הממשלה מבקשים להצטרף לרבים שכבר עשו זאת. הם מגיעים מכל פסיפס החברה הישראלית, עולים חדשים ממדינות שונות, עולים ותיקים וגם צברים, צעירים ומבוגרים, חיילים ואזרחים, תושבי הפריפריה, הצפון, הדרום והמרכז".

ראש הממשלה סיום וקבע: "מערך הגיור הממלכתי ימשיך ללוות את המבקשים להיכנס תחת כנפי העם היהודי - עם הנצח!".

ראש הממשלה בדברי ברכה צילום: חיים טויטו

הרב יהודה עמיחי, ראש מערך הגיור הממלכתי אמר: "אהבת הגר איננה רק דאגה לגר עצמו - היא זכות וחובה של עם ישראל כלפי עתידו וזהותו. רות הגיורת, שממנה יצא דוד המלך וכל מלכות ישראל, מלמדת אותנו כי הגיור וההצטרפות לעם ישראל הם חלק עמוק מסיפור התחייה וההמשכיות של האומה".

"כולכם מבקשים להצטרף לעם ישראל", אמר הרב עמיחי למתגיירים, "אתם כבר חלק מהתהליך, ואנחנו כאן כדי ללוות וללמד אתכם עד לסופו".

ממשרד ראש הממשלה נמסר שהמתגיירים בתכניות הלימוד של המערך מייצגים חתך רוחב של החברה הישראלית: גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, חיילים ואזרחים, עולים חדשים, וותיקים וצברים.

טרם האירוע התקיימו סיורים ברחבי העיר העתיקה, לאחריהם ביקרו המתגיירים בכותל המערבי. האירוע נחתם בכנס מרכזי במרכז דווידסון, בהשתתפות הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ', הרב יהודה עמיחי ממערך הגיור הממלכתי, מנהלי ועובדי מערך הגיור.

המתגיירים מבקרים בכותל המערבי לקראת הטקס צילום: מנדי טויטו

בשנת 2025 השלימו 2,610 מתגיירים את תהליך גיורם במערך הגיור הממלכתי במשרד ראש הממשלה, חלקם במסגרות אזרחיות בכיתות לימוד ברחבי הארץ, וחלקם במסגרת צבאית במסלול נתיב. נכון להיום לומדים באגף האזרחי 5,160 לא יהודים בלימודי הכנה לגיור ו-750 חיילים בקורס הכנה לגיור - סה"כ 5,910 תלמידים.