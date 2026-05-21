הלם בכדורסל הישראלי עם היוודע דבר מותו של שחקן הפועל גליל עליון מליגת העל בכדורסל, רז אדם.

אדם נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים שהתרחשה בכביש 90, בצומת אגמון החולה ופטירתו בגיל 26 בלבד, עת עשה את דרכו לארוחת ערב של הקבוצה במדיה הוא משחק, תפסה את הכדורסל הישראלי כולו בהלם ובכאב גדול.

קבוצתו הנוכחית של אדם, אליה עבר רק לפני שנה, הפועל גליל עליון הודיעה על פטירתו כשכתבה: "מועדון הכדורסל הפועל גליל עליון המום, כואב ודואב עם היוודע דבר מותו בטרם עת של שחקן הקבוצה, רז אדם ז"ל.

"רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל גליל עליון-אדם אהוב, חבר לקבוצה, מקצוען אמיתי ולב ענק מחוץ למגרש. הבשורה הקשה הכתה את כולנו בתדהמה והותירה כאב עצום בקרב אנשי המועדון, השחקנים, הצוות והאוהדים.

משפחת הפועל גליל עליון משתתפת בצערה הכבד של משפחת אדם, מחבקת אותה בשעה קשה זו ושולחת תנחומים מעומק הלב".

גם קבוצת נעוריו של אדם, המשחקת בליגת העל, אליצור נתניה ספדה לאדם כשכתבה: "שוק. כאב. חוסר אמונה. יש רגעים שבהם המילים פשוט נגמרות. הלב מסרב לקבל, הראש לא מצליח לעכל, והמציאות מרגישה בלתי אפשרית.

"רז אדם, בן למשפחת אליצור נתניה, הלך מאיתנו מוקדם מדי. השארת אחריך חיוך, לב ענק, אהבה אמיתית ואנשים שלא יפסיקו להתגעגע. קהילת אליצור נתניה כולה מרכינה ראש ומשתתפת בצער הכבד. קשה להאמין, קשה לעכל, קשה להיפרד".

שחקן הפועל תל אביב ונבחרת ישראל ששיתף פעולה עם אדם בנבחרת העתודה של ישראל וזכה איתו בשתי מדליות זהב באליפיות אירופה, התקשה לקבל את הבשורה לאחר משחק קבוצתו מול מכבי ראשון לציון, כשצייץ: "לא מאמין שזה מה שאני כותב. אוהב אותך אחי".

שחקנים נוספים התקשו לקבל את הבשורה וכולם דיברו על השחקן והאדם שהיה, כשרבים תיארו אותו כאדם שמח ותחרותי.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד גם הוא לשחקן הצעיר.

"כואב והמום על לכתו בטרם עת של רז אדם ז"ל, קפטן הפועל גליל עליון, שנהרג בתאונת הדרכים הקטלנית בצפון. רז היה ספורטאי צעיר ומבטיח עם אהבה גדולה למשחק ולב ענק. תנחומים מעומק הלב למשפחתו, לחברים ולמועדון".