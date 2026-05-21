שני בני אדם נהרגו ושבעה נוספים נפצעו בתאונת דרכים הלילה (חמישי) בין מיניבוס ומשאית בכביש 7, סמוך למחלף שורק.

חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותם של שני ההרוגים, נער כבן 15 וצעירה כבת 20, והעניקו טיפול רפואי לפצועים, בהם שלושה במצב קשה ושני פצועים נוספים במצב קל, שפונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות.

מהמקום פונו עוד שני נפגעים במצב קל.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי סיפר: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה, הגענו למקום במהירות עם אמבולנסים ואופנועי תגובה מידית. ראינו מספר פצועים שוכבים והתחלנו בביצוע מיון ראשוני, אנחנו ממשיכים לטפל ולהעניק טיפול רפואי וסורקים במקום על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

בוחני תנועה ממרחב שפלה פתחו בחקירת התאונה הקטלנית.