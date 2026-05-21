ישראל נקטה בשורה של צעדי היערכות מבצעיים לקראת אפשרות ממשית של חידוש חילופי האש הישירים מול איראן, כך דווח בכאן חדשות.

גורם ישראלי בכיר אמר כי "נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נוטה להעניק אור ירוק לתקיפה צבאית נגד הרפובליקה האסלאמית, אך מותיר חלון הזדמנויות אחרון וקצר במיוחד למשא ומתן".

במקביל, במדינות המפרץ שוררת פאניקה, והן מנהלות מרתון שיחות דיפלומטיות כדי למנוע את ההסלמה מחשש שמתקני הנפט והאנרגיה שלהן יהפכו למטרה.

מערכת הביטחון הישראלית העלתה אמש את רמת המוכנות והדריכות המבצעית לשיא, תוך ביצוע מהלכי היערכות אסטרטגיים. הצעדים ננקטו על רקע הערכות מודיעיניות מעודכנות לפיהן התקיפות באיראן יכולות להתחדש בכל רגע.

המדיניות האמריקאית תחת ממשל טראמפ נמצאת בנקודת הכרעה: הנשיא האמריקני קרוב מתמיד לתמיכה בפעולה צבאית יזומה או במתן גיבוי מלא לתקיפה ישראלית רחבת היקף, אם כי הוא עדיין מאפשר חלון זמנים מצומצם מאוד לניסיון דיפלומטי אחרון מול המשטר בטהרן.

אתמול אמר הנשיא טראמפ כי רק הוא יכריע באשר לאפשרות חידוש הלחימה נגד איראן ואף הוסיף "נתניהו בחור טוב. הוא יעשה את מה שאני אומר לו".