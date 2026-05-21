מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, אומר הבוקר (חמישי) כי הקואליציה נחושה להעביר את חוק הגיוס - למרות ההתנגדויות הפנימיות.

בראיון לכאן רשת ב' הגדיר פוקס את המתווה המוצע כ"כלי היחיד שישנה את המציאות ויגדיל את סדר הכוחות צה"ל מתוך הציבור החרדי. המחלוקת היא על הדרך, אנחנו רוצים לוחמים בחטיבת החשמונאים ולא עוד מתקני כליאה".

פוקס נדרש גם למחלוקת סביב מינוי רומן גופמן לראש המוסד. "ב-1 ביוני ייכנס, בעזרת השם, רומן גופמן לתפקידו. אין אפשרות אחרת". הוא הסביר כי החלטת בג"ץ אינה מעכבת את המינוי בפועל אלא רק דורשת השלמות טכניות של זימון עדים וניצל את ההזדמנות כדי למתוח ביקורת על גלי בהרב-מיארה. "היועמ"שית מייעצת לעותרים איך להפיל מינויים של הממשלה, במקום לייעץ לממשלה עצמה".

הוא דחה טענות לפיהן צה"ל לא יכול לפעול באופן חופשי בלבנון. "שינינו את פני המזרח התיכון - היום בכל גבולותינו יש רצועות ביטחון עמוקות. הימים שבהם הגנו על האזרחים מתוך השטח שלנו חלפו. אנחנו גם פועלים למענה אפקטיבי יותר מול איום הרחפנים".

פוקס סירב לנקוב בתאריך בו יפונה המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר, כפי שהורה השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', וציין כי הנושא כפוף לשיקולים מדיניים וביטחוניים רגישים של ראש הממשלה.

הוא נשאל על דברי נשיא ארה"ב לפיהם "נתניהו יעשה כל מה שאגיד לו". פוקס פטר את האמירה כסגנון דיבור בלבד המעיד דווקא על קשר חיובי. "מעולם לא היה שיתוף פעולה ברמה כזו בין נשיא ארה"ב לראש ממשלת ישראל - במיוחד במערכה מול איראן".

מזכיר הממשלה חתם את דבריו בהתנערות רשמית מהסרטון שפרסם השר איתמר בן גביר עם עצורי המשט לעזה, אמר כי הסרטון "לא היה לעניין, בלשון המעטה" והזכיר שבכירי המערכת המדינית - ובראשם ראש הממשלה - התנערו ממנו.