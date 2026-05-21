תחנת "רדיו קרוליין" הבריטית גרמה להיסטריה בקרב המאזינים, לאחר שהודיעה בטעות על מותו של המלך הבריטי צ'ארלס.

ההודעה השגויה פורסמה ביום שלישי אחר הצהריים במהלך שידורי תחנת הרדיו, המשדרת בעיקר מוזיקה. בהודעה נמסר על מותו של המלך צ'ארלס, מה שעורר פאניקה בקרב המאזינים.

לאחר מכן התברר כי טעות מחשב גרמה להודעה השגויה, וראשי תחנת הרדיו נאלצו לפרסם כמובן התנצלות ולהסביר מה גרם לטעות.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, הסביר מנהל תחנת "רדיו קרוליין", פיטר מור, מה גרם לתחנת הרדיו להכריז על מותו של המלך הבריטי בטעות, "עקב שגיאת מחשב באולפן הראשי שלנו, נוהל 'מותו של מונרך', שכל התחנות בבריטניה מחזיקות בו בתקווה שלא נידרש להשתמש בו, הופעל בטעות ביום שלישי אחר הצהריים והודיע ​​בטעות על פטירתו של הוד מלכותו המלך".

"רדיו קרוליין השתתק לאחר מכן כנדרש, מה שהתריע בפנינו כי עלינו לחדש את התוכניות ולפרסם התנצלות בשידור. 'רדיו קרוליין' שמחה לשדר את מסר חג המולד של הוד מלכותה המלכה, ועכשיו גם של המלך, ואנו מקווים לעשות זאת עוד שנים רבות. אנו מתנצלים בפני הוד מלכותו המלך ובפני מאזינינו על כל מצוקה שנגרמה", כתב מור.

ההודעה על "מותו" תפסה את המלך צ'ארלס בזמן ביקור בצפון אירלנד.