צה"ל עדכן הבוקר (חמישי) כי הלוחמת שנפצעה אתמול באורח קשה בקרב בדרום לבנון היא סמ"ר ש', אחת הלוחמות הוותיקות בפלגת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל.

סמ"ר ש' נפגעה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון, ופונתה במסוק צבאי ישירות לבית החולים לצד קצין לוחם שנפצע באורח בינוני ושני לוחמים נוספים שנפצעו באורח בינוני.

לאחר פציעתה הקשה, ובמחווה מיוחדת לפועלה, פרסם צה"ל את התיעודים המבצעיים שהספיקה ש' לצלם ולתעד ממש בתוך זירות הקרב בלבנון.

בחומרי הווידאו והתמונות היא נראית כשהיא משתמשת במיומנות בשני ה"נשקים" שלה - רובה ומצלמת הווידאו המקצועית שלה.

בעקבות פציעתה של סמ"ר ש', בצה"ל מבקשים לשפוך אור על פעילותה של פלגת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל - יחידה לוחמת ייחודית בעלת מאפיינים יוצאי דופן.

היחידה הוקמה כלקח מבצעי ישיר לאחר נפילתו של צלם דובר צה"ל, סמל ליאור זיו ז"ל, שנהרג במהלך פעילות מבצעית מורכבת ברפיח בשנת 2003, ולאור הצורך המבצעי הגובר בתיעוד אמין ואיכותי ישירות משטחי הלחימה לטובת צורכי דוברות, הסברה ומלחמה על התודעה.

הפלגה הופעלה במתכונתה הנוכחית לראשונה במהלך מבצע "צוק איתן" (2014), ומאז לוחמיה פועלים ברצף בכלל גזרות הלחימה של מדינת ישראל - ברצועת עזה, בלבנון, ביהודה ושומרון ובסוריה, כשהם מלווים מקרוב את כוחות החי"ר והיחידות המיוחדות.

חיילי התיעוד המבצעי פועלים ככוח חביר, החובר באופן ישיר לכוחות המסתערים בשטח. הם אינם משקיפים מהצד, אלא נלחמים כתף אל כתף עם הלוחמים אליהם חברו, לוקחים חלק פעיל לחלוטין בלחימה ומסייעים להם בנטרול איומים.

הכשרת לוחמי התיעוד המבצעי היא קרבית לחלוטין וכוללת טירונות חי"ר ארוכה ברוסמ"ח רובאי 07, קורס לחימה בטרור בבית הספר לתצוגה ולוחמה, לצד קורס מקצועות הדוברות במגמת תיעוד וצילום טקטי מתקדם. הפלגה מונה כיום עשרות לוחמים ולוחמות בסדיר ובמילואים.

