הרב נפתלי נוסבוים, פוסק חרדי, ביקר אתמול במכון המדעי טכנולוגי להלכה בירושלים העוסק בפיתוח פתרונות טכנולוגיים המותאמים לשמירת הלכה.

הביקור נפתח בשיחה עם ראש המכון, הרב אברהם משה הלפרין, שבה נדונו סוגיות הלכתיות הקשורות לטכנולוגיה מודרנית.

לאחר מכן ערך הרב נוסבוים סיור בין מחלקות המכון השונות, שם התרשם מניסויים מדעיים ופיתוחים טכנולוגיים.

הרב נוסבוים התעכב בתצוגת המכשירים הייחודית של המכון, שם מוצגים פתרונות מעשיים לשימוש בשבתות ובחגים במערכות מים, חשמל ומיזוג אוויר. הוא עמד על הדיוק המדעי וההנדסי המושקע בכל מוצר המפותח תחת פיקוח המכון.

"מדובר במפעל אדיר של מזכי הרבים שיש להם את הזכות העצומה לקדש שם שמים ברבים", אמר בסיום הסיור.

הוא הדגיש את החשיבות בקיומו של גוף תורני-מקצועי שיודע לתת מענה לשאלות הלכתיות בעידן הטכנולוגי.