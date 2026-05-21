יו"ר וועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי תקף אתמול בחריפות בנאומו במלאית הכנסת את היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה והאשימה "בשנאת חרדים חולנית", כלשונו.

את ביקורתו החריפה השמיע בעקבות הנחייתה, לדבריו, לרשות המיסים להקפיא אישורי מס למוסדות תורניים, בניגוד להחלטת בית המשפט בעתירה התלויה ועומדת.

בדבריו קרא לראש רשות המיסים ולשר האוצר סמוטריץ' שלא להישמע להנחיותיה של בהרב מיארה.

"היועצת המשפטית לממשלה מונעת מכל העמותות בישראל מלקבל סעיף 46 בגלל המרדף והשנאה החולנית שיש לה לציבור החרדי. זו הסיבה היחידה.

היא רוצה לגבש הנחיות חדשות ועד ההנחיות החדשות היא לא מאשרת לרשות המיסים להעביר ולו עמותה אחת לקבל אישור - זאת למרות שהעמותות האלה כבר עברו", אמר מילביצקי במליאת הכנסת.

"לכן שלחתי מכתב בנושא הזה היום ואני קורא מכאן גם לראש רשות המיסים, גם לשר הממונה עליו שר האוצר שייתן הנחיה להתעלם מההנחיה המרושעת והבלתי חוקית הזו של היועצת המשפטית לממשלה ושיעבירו את מקבצי העמותות לוועדת הכספים כדי שיוכלו לקבל אישור לפי סעיף 46 כנדרש".

את דבריו חתם בקריאה: "ראש רשות המיסים ושר האוצר, זו החובה שלכם, זו החובה החוקית שלכם, ההנחיה שקיבלתם מהיועמ"שית היא הנחיה לא חוקית שניתנה בחוסר סמכות ולכן צריך להתעלם ממנה. שחררו את הפקק בעמותות".