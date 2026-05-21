מעמד מיוחד לקראת חג השבועות התקיים אמש בישיבת 'תורה ואמונה' לבחורים מתחזקים בהשתתפות רבנים בכירים ואדמו"רים.

במעמד נשאו דברים חבר מועצת חכמי התורה הרב אברהם סלים, הרב בנימין פינקל, והאדמו"ר מרחמסטריווקא, בפני עשרות בחורים.

הרב סלים פתח את דבריו בהדגשת חשיבות החג: "כשמגיע חג מתן תורה, זו הזדמנות לקבל מחדש את התורה", אמר. הוא הדגיש את הערך הטמון בכל אדם: "אין לך אדם שאין לו שעה. גם מי שנראה פשוט, יש לו רגע של התעוררות".

הרב פינקל דיבר על אחדות ישראל: "עם ישראל הוא עם אחד. כשכואב לאחד כואב לכולם, וכשטוב לאחד כולם שמחים", אמר. הוא הדגיש את חשיבות האחדות לקראת מתן תורה וקרא להתחזק בתקופה זו.

האדמו"ר מרחמסטריווקא, שדיבר בעברית, הסביר מדוע התורה ניתנה במדבר: "כדי שכל אחד ידע - גם מי שמרגיש רחוק מאוד, אפילו בדרגה נמוכה, גם הוא יכול לקבל את התורה. התורה לא שייכת רק לאנשים חשובים, היא שייכת לכולם".

הוא הסביר את המנהג לאכול חלב בשבועות: "חלב הוא משקה של אחדות. אם מפרידים אותו עושים חמאה או גבינה. אבל כשכל המרכיבים מעורבים יחד, זהו משקה טוב ושלם. כך גם התורה - הקדוש ברוך הוא נתן אותה לכולנו, כדי שנהיה מאוחדים".