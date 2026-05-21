יונתן רזאל מרגש בשירה ללא קרדיט

הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת ומהדמויות הרבניות הבולטות בציונות הדתית, נפגש היום עם אבידע בכר מקיבוץ בארי, מניצולי טבח 7 באוקטובר.

המפגש התקיים ימים ספורים לפני שביתו של בכר, שבו נרצחו רעייתו דנה ובנו כרמל, צפוי להיהרס במסגרת עבודות השיקום בקיבוץ.

במהלך המפגש שוחחו השניים על ההתמודדות האישית והלאומית מאז מתקפת 7 באוקטובר, על השכול והכאב ועל היכולת להמשיך לבחור בחיים, באמונה ובבניין הארץ גם מתוך השבר. בכר, שנפצע קשה בטבח, שיתף בתחושותיו לקראת הריסת הבית שהפך לאחד הסמלים הכואבים של אירועי הטבח בבארי.

אל המפגש הצטרף גם הזמר יונתן רזאל, שניגן ושר יחד עם המשתתפים. רגעי השירה והתפילה הובילו את בכר לדמעות ועסקו בתקווה ובכוחות ההמשך בתוך המציאות הקשה.

בכר אמר במהלך המפגש, "אתם נוגעים בכל אחד ואחד מאיתנו, אתם לא מבינים בכמה. אתם מייצרים משפחה מטורפת בתוכנו, זה משהו שכל כך חסר לנו ותמשיכו בכל הכח, אנחנו זקוקים לזה, אין עליכם".

הוא הוסיף: "האויב בעזה צריך להיעלם מעל פני האדמה. אבל אנחנו חייבים גם לזכור שדרך ארץ קדמה לתורה ושאם לא נדע להיות תלויים זה בזה, נגלה שאנחנו רק תלויים זה ליד זה. הערבות ההדדית והאחדות בינינו הן הכוח האמיתי של החברה הישראלית".

הרב שמואל אליהו חיזק את בכר ואמר: "כאן בבית של אבידע בכר קיבלנו שיעור גדול לחיים למדנו לבחור בחיים, לבחור בעתיד ולמדנו את הכח של עם ישראל, כמאמר הפסוק: "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי".