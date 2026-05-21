טקס הכנסת ספר תורה ייחודי יתקיים לאחר חג השבועות על ידי יתומי חסידות גור בישראל.

במסגרת הטקס, הילדים היתומים ינציחו בספר התורה את הוריהם. ספר התורה יוכנס לבית ארגון 'הבן יקיר' האחראי על המעמד שם הוא יוצב לעילוי נשמתם.

במסגרת ההכנות למעמד, זכו היתומים לעלות לביקור אצל רבנים בכירים מכל הזרמים, יחד עם הרב שלמה צבי אלתר, בנו של האדמו"ר מגור. במהלך הביקורים כתבו הילדים והבחורים אותיות בספר התורה.

"ספר התורה הזה הוא הקשר החי של הילדים עם ההורים שלהם", הסבירו מארגני האירוע.

"כל אות שנכתבה היא הבטחה לדורות, היא ביטוי לכך שהם ממשיכים ללכת בדרך שהוריהם הותירו להם. הארגון והבית החם באשדוד הם העוגן שלהם, וספר התורה הזה יהיה אות עולם בבית הזה", הוסיפו.