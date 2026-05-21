אהלי המנוחה צילום: ארכיון משרד ירושלים ומסורת ישראל

משרד ירושלים ומסורת ישראל יציב השנה, זו השנה הרביעית ברציפות, אוהלי מנוחה מאובזרים בירושלים לרווחת עולי הרגל לכותל המערבי בחג השבועות. המיזם יצא לדרך בזמנו ביוזמת שר ירושלים ומסורת ישראל לשעבר, ח"כ מאיר פרוש. האוהלים יעמדו לרווחת הציבור החל מהשעה 21:00 בליל החג ועד לשעה 12:00 בצהריים למחרת. הם יוצבו בשלושה מיקומים: שמואל הנביא 15, חניון שמגר, ושדרות שז"ר פינת נורדאו. באוהלים יהיו פינות מנוחה, שתייה קרה וחמה, וכיבוד קל לעולי הרגל. ח"כ פרוש בירך על העובדה שהמיזם נמשך גם בשנה זו, והודה למנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, שמעון אלבום, ולמנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים, צחי נמיר.