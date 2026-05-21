מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, העביר היום (חמישי) מכתב רשמי וחריף לראשי תוכנית המזון העולמית של האו"ם (WFP), ובו דרישה חד-משמעית להפסיק באופן מיידי כל העברת דלק, אספקה או תמיכה לוגיסטית אחרת לארגון IHH הטורקי.

המכתב נשלח מאחר והארגון הטורקי, שהוביל וקידם את המשטים האחרונים לכיוון רצועת עזה, מוכרז במדינת ישראל כארגון טרור רשמי.

הפנייה הדחופה והחריגה של האלוף הלוי יצאה לפועל בעקבות מידע מבוסס שהתקבל לאחרונה במתפ"ש, לפיו סוכנות האו"ם העבירה בפועל משלוחי דלק בתוך שטחי רצועת עזה לידי נציגי ה-IHH.

במכתבו, הדגיש מתאם הפעולות בשטחים כי ארגון IHH מוגדר בישראל כארגון טרור לכל דבר ועניין עוד מאז מאי 2008, וכי כל פעילות שלו, היערכות מולו או תמיכה בו אסורות לחלוטין על פי החוק הישראלי.

אלוף הלוי הבהיר לראשי סוכנות האו"ם כי מתן תמיכה, מימון או סיוע תפעולי לפעילותו של ארגון טרור מוכרז מהווים עבירה משפטית ובטחונית חמורה ביותר, אשר עלולה לשאת השלכות משמעותיות וישירות על המשך מערכת היחסים והתיאום מול הארגון הבינלאומי.

"מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור, במישרין או בעקיפין, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית", לשון המכתב.

בסיום פנייתו הדגיש מתאם פעולות הממשלה בשטחים כי כל מנגנון הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה נבנה ותואם במטרה אחת בלבד - לאפשר סיוע קיומי לאוכלוסייה האזרחית שאינה מעורבת בלחימה.

הלוי חתם באזהרה לפיה כל חריגה עתידית מהנהלים הברורים הללו, או עדות לשיתוף פעולה עקיף עם גורמי טרור במרחב, יטופלו מצד ישראל במלוא החומרה.