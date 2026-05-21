שני הצעירים שנהרגו הלילה (חמישי) בתאונת הדרכים בכביש 7, סמוך למחלף שורק, הם שירה נעים, תלמידת כיתה י' בת 16 מהמושב שדה עוזיהו, ואהרון פרץ, בן 18, תלמיד ישיבת "אמית יגל" תושב העיר אשדוד.

השניים היו חלק מקבוצת צעירים שעשתה את דרכה חזרה לביתה לאחר תפילה בכותל המערבי בירושלים. השניים מצאו את מותם בהתנגשות הקטלנית שבה היו מעורבים מיניבוס ומשאית.

הבוקר פרסמה קרן, אמה של שירה ז"ל, פוסט וכתבה: "הילדה שלי, הלב שלי, אני מרוסקת לרסיסים".

ישיבת "אמית יגל", שבה למד אהרון ז"ל, פרסמה הודעה בה נכתב: "לצערנו בשורות קשות הבוקר הזה. תלמיד אהוב שלנו אהרון פרץ מכיתה י"ב נהרג בתאונה קשה שאירעה הלילה בכביש 7. שלושה תלמידים נוספים היו מעורבים, הם נפצעו אבל ברוך השם בהתאוששות. נתפלל להחלמתם ורפואתם השלמה".

התאונה הקשה התרחשה בשעות הלילה המאוחרות, כאשר מיניבוס שהסיע קבוצת צעירים חזר בדרכו מירושלים, לאחר שהנוסעים שהו בתפילה בכותל המערבי.

על פי ההערכות הראשוניות של גורמי האכיפה, נהג המיניבוס פגע במשאית שחנתה באותה עת בשולי הכביש.

צוותי רפואה והצלה רבים שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותם של שירה ואהרון במקום עקב חומרת הפגיעה. מעבר לשני ההרוגים, בתאונה נפצעו שמונה בני אדם נוספים בדרגות פציעה שונות.

שלושה מהנוסעים פונו לבתי החולים במצב קשה, אך בשעות הבוקר נמסר כי הרופאים הצליחו לייצב את מצבם. חמשת הפצועים הנוספים באירוע נפגעו באורח בינוני וקל.