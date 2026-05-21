רשת CNN האמריקנית פרסמה הבוקר (חמישי) דיווח מדאיג המסתמך על שני מקורות המעורים בהערכות המודיעין של ארצות הברית, ולפיו איראן בונה מחדש במהירות רבה את יכולותיה הצבאיות שנפגעו קשות בתקיפות האחרונות של ארה"ב וישראל.

בין השאר, הצליח המשטר בטהרן לחדש חלק ניכר מקווי ייצור הכטב"מים שלו. ארבעה מקורות שונים אישרו לרשת כי המודיעין העדכני מצביע על כך שצבא איראן משתקם בקצב מהיר בהרבה מההערכות האופטימיות שהוצגו תחילה.

הערכות המודיעין החדשות מטילות ספק כבד בהצהרות הרשמיות של ירושלים ווושינגטון לגבי מידת הפגיעה ארוכת הטווח ביכולותיה הצבאיות של טהרן. על פי הנתונים החדשים, איראן מסוגלת לשקם לחלוטין את מערך הכטב"מים התוקפים שלה בתוך שישה חודשים בלבד.

"האיראנים עלו על כל לוחות הזמנים שהיו לקהילת המודיעין לגבי שיקום", הודה אחד הגורמים האמריקניים בשיחה עם הרשת.

לפי הדיווח, איראן הצליחה להאיץ את תהליכי הבינוי והייצור הודות לשורה של גורמים, ובראשם הסיוע האסטרטגי והטכנולוגי שהיא מקבלת באופן שוטף מרוסיה ומסין. בייג'ינג, כך נחשף, המשיכה לספק לטהרן רכיבים אלקטרוניים חיוניים לבניית טילים, אף שהיקף המהלך צומצם מסוימת מאז שהחל המצור הכלכלי האמריקני.