מאות בני אדם התכנסו בבית העלמין בנתניה לטקס האזכרה הממלכתי לציון 78 שנים להירצחו של לוחם האצ"ל, גר הצדק ברוך מזרחי הי"ד.

באירוע לקחו חלק ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, חבר מועצת העיר נתניה מוטי רצאבי, ראש ישיבת ברוכין הרב אבי שיש, לצד תושבים ומגורשי היישוב שא-נור.

מזרחי נולד בצפת כחמודה אבו אל עינין למשפחה מוסלמית, אך מתוך חיפוש אמת פנימי בחר להצטרף לעם היהודי, התגייר ושינה את שמו.

הוא לא הסתפק באמונה בלבד, הצטרף לשורות האצ"ל, נאבק בשלטון הבריטי ואף הוגלה למחנות מעצר באפריקה. בהמשך היה גם ממקימי מושב נורדיה.

מזרחי פעל במסגרת המחלקה הערבית של האצ"ל, ונתפס והוצא להורג באכזריות בידי פורעים ערבים לאחר שיצא לפעולה נועזת לפיצוץ מפקדת קאוקג'י בכפר ג'בע. גופתו הושלכה למערה מוסתרת סמוך ליישוב שא-נור שבצפון השומרון, שם נותרה במשך 19 שנים עד שאותרה לאחר מלחמת ששת הימים והובאה לקבר ישראל בנתניה.

תושבי שא-נור אימצו לאורך השנים את זכרו, וכעת, עם ביטול חוק ההתנתקות והחזרה הרשמית ליישובי צפון השומרון, הודיע דגן על מימוש ההבטחה ההיסטורית שנשבעו לו התושבים להקים מיזם לידיעת הארץ לזכרו.

דגן, בעצמו ממגורשי שא-נור, העלה על נס את גבורתו והדגיש את החיבור ההיסטורי והאקטואלי של מורשתו: "נשמתו נמצאת במקום שעליו אמרו חז"ל שאין שום בריה יכולה להגיע למחיצתה. בן אדם יהודי, אח, שמסר את נפשו להקמת מדינת ישראל. לא זכית להתחתן, לא זכית שיהיו לך ילדים, אין לך משפחה אורגנית - אבל יש לך משפחה ענקית. אנחנו המשפחה שלך, כל עם ישראל הוא המשפחה שלך".

בהמשך דבריו, התייחס להבטחה ההיסטורית של ההתיישבות שמתממשת בימים אלו עם החזרה ליישובים שנעקרו: "ברוך אחינו היקר, באנו לכאן היום כדי להגיד לך - חזרנו לשא-נור, ממש עכשיו. היישוב שא-נור נבנה מחדש עם משפחות וילדים. הבטחנו לך שיבוא יום ונחזור לשא-נור ונבנה אותה מחדש. עכשיו כשחזרנו, זה סוף סוף אפשרי. אנחנו נקים בשא-נור המתחדשת מרכז לידיעת הארץ ומיזם חינוכי לזכרך, שיחבר תלמידים, מבוגרים, תיירים ואת העם הזה כולו לדמות המופת שלך".

חגואל אמר בטקס האזכרה: "דווקא בתקופה שאנו חווים כיום, סיפורו של ברוך מזרחי מזכיר לכולנו כי הציונות אינה רק פרק בהיסטוריה, אלא אחריות חיה ונושמת להגן על הבית הלאומי שלנו, לחזק את הקשר לארץ ישראל ולהמשיך לבנות כאן עתיד בטוח לדורות הבאים".

לדבריו, "באתו לקבר ישראל, שנים לאחר מותו, היא רגע של סגירת מעגל היסטורית ומוסרית. זהו מעשה של צדק, של זיכרון ושל כבוד לאדם שפעל מתוך שליחות ואמונה. המעמד הזה מחזק מחדש את תחושת השייכות, הזהות והגאווה היהודית והלאומית של כולנו, ומזכיר כי גם ברגעים המורכבים ביותר, רוחו של העם היהודי וערכי הציונות ממשיכים להוביל אותנו קדימה".

רצאבי הוסיף: "היום אנו מעלים את זכרו של לוחם האצ"ל ברוך מזרחי ז"ל, אדם מיוחד שדרכו הייתה רצופה אמונה, מסירות ואהבת עם ישראל. נולד בצפת כחמודה אבו אל עינין למשפחה מוסלמית, אך מתוך חיפוש אמת ואמונה בחר להצטרף לעם היהודי, התגייר ושינה את שמו לברוך מזרחי. ברוך לא הסתפק רק באמונה שבלב, הוא הקדיש את חייו למען תקומת המדינה, הצטרף לאצ"ל, נאבק בבריטים, הוגלה למחנות המעצר באפריקה, ועמד בגבורה מול לחצים כבדים לוותר על דרכו ועל זהותו. גם לאחר שובו לארץ המשיך לפעול במסירות, והיה ממקימי מושב נורדיה. יהי זכרו נר תמיד של אומץ, נאמנות והקרבה".

הרב אבי שיש אמר: "כמידי שנה אנו מגיעים לאזכרה של גר הצדק ברוך מזרחי בעיניי זהו חינוך שהוא הרבה יותר מלמידה ומילים. תלמידנו חווים את המקום המיוחד שנותנת התורה לגרים ולמסירות נפש".

נציג מגורשי שא-נור, שי ירד, חיבר את דמותו של מזרחי לחג מתן תורה ואמר: "בחג השבועות בו קיבלנו את התורה, אנו קוראים את מגילת רות, זוכרים את הגרים שבאומץ רב עזבו את מולדתם והצטרפו במסירות לעם היהודי. מכוחם קמה לנו מלכות בית דוד. גם לנו יש את הזכות לזכור ולהזכיר את ברוך מזרחי שבעקשנות ואומץ בלתי נתפסים דבק בעם היהודי לחלוטין עד ל'באשר תמותי תמות ושם אקבר'. מכוחו שלו ושל חבריו כמוהו, בע"ה תקום לנו בקרוב ממלכה יהודית מפוארת מהנילוס עד לפרת".

ראש מועצת שומרון חתם את דבריו במסר של נחישות וניצחון: "באנו לכאן להגיד לך ליד קברך: ברוך, אתה ניצחת. מדינת ישראל קמה. באנו להגיד לך שעם ישראל חי, שעם ישראל מנצח, שעם ישראל מתאחד. צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל ילכו בדרכך, אנחנו נבנה את ארצנו-ארצך, מולדתנו-מולדתך, באהבה גדולה ומכוחה גם ננצח".