ערב חג השבועות תשפ"ו, ואנחנו - בין המלחמות, מקבלים את פני החג בדריכות.

ייתכן עד שיתפרסמו הדברים האלה כבר נהיה שוב בממ"ד, אבל מה שנשאר פה לנצח, תודה לאל, היא העובדה שבכל שנה בחודש סיוון אנחנו חוגגים את חג השבועות, איש איש לפי אמונתו.

חלקנו חוגגים בבתי הכנסת את חג מתן תורה, קוראים את עשרת הדברות ומגילת רות, ובקיבוצים נהוג מזה עשרות שנים טקס הבאת הביכורים המסורתי, ביכורי החקלאות ואף ביכורי התינוקות. בפסקול הטקסים הללו שזורים שירי השיבולים הכי יפים שלנו שכתבו לרב קיבוצניקים.

לצערנו, בניגוד לשירי אהבת האדמה שכתבו, שזורה הביוגרפיה של חלק מכותבי השירים ומשפחותיהם באסונות, שהם חלק ממחיר חיינו כאן בארץ האהובה. שירת הקציר נמהלה בתוגת המוות.

אספר כאן היום על שלושה יוצרים כאלה.

שיר הקציר שהפך לריקוד עם

שִׁבֹּלֶת בַּשָּׂדֶה

כּוֹרְעָה בָּרוּחַ

מֵעֹמֶס גַּרְעִינִים כִּי רַב.

וּבְמֶרְחַב הָרִים

יוֹם כְּבָר יָפוּחַ

הַשֶּׁמֶשׁ כֶּתֶם וְזָהָב.

עוּרוּ הוֹי עוּרוּ

שׁוּרוּ בְּנֵי כְּפָרִים

קָמָה הֵן בָּשְׁלָה כְּבָר

עַל פְּנֵי הַכָּרִים

קִצְרוּ שִׁלְחוּ מַגָּל

עֵת רֵאשִׁית הַקָּצִיר

שְׂדֵה שְׂעוֹרִים תַּמָּה

זֵר חַג עוֹטֶרֶת,

שֶׁפַע יְבוּל וּבְרָכָה.

לִקְרַאת בּוֹא הַקּוֹצְרִים

בְּזֹהַר מַזְהֶרֶת,

חֶרֶשׁ לָעֹמֶר מְחַכָּה.

הָבוּ הָנִיפוּ

נִירוּ לָכֶם נִיר

חַג לַקָּמָה,

עֵת רֵאשִׁית הַקָּצִיר.

קִצְרוּ, שִׁלְחוּ מַגָּל

עֵת רֵאשִׁית הַקָּצִיר

את שיר השיבולים היפה הזה 'שיבולת בשדה' כתב שנתיים לפני קום המדינה, בשנת 1946 מתתיהו שלם, מחלוצי הזמר העברי, הרועה והמוסיקאי מקיבוץ רמת יוחנן, לחג קציר העומר שנחוג לאחר ליל הסדר. השיר נדפס לראשונה בשנת 1946 בעיתון "הגלגל" והכוריאוגרפית לאה ברגשטיין, אף היא חברת רמת יוחנן, יצרה על בסיסו ריקוד, ומאז שרים מחוללים את השיר בחג השבועות.

השיר פרש כנפיים. הקליטו אותו אילקה ואביבה, להקת כרמון, הגבעטרון, מרים אביגל, ברכה צפירה, גאולה גיל הזמרת הדרום אפריקאית מרים מקבה ועוד.

מתתיהו שלם הלך לעולמו בדיוק לפני 51 שנים, בכ"ט באייר תשל"ה, 10 במאי 1975, והשאיר אחריו שבט מפואר בקיבוץ.

יובל שנים אחר כך, נינו סרן ערן שלם הי"ד, גם הוא בן קיבוץ רמת יוחנן, נפל במלחמת שמחת תורה בהתפוצצות מטען ברפיח, ביום כ"ה באלול תשפ"ה (18.9.2025). בן 23 בנופלו.

שיר הקוצרים מגן שמואל

שִׁירוּ שִׁיר, טוֹמְנֵי הַזֶּרַע

גִּילוּ גִּיל, קוֹצְרֵי הַבָּר

כִּי כִּסָּה דָּגָן בְּשֶׁפַע

פְּנֵי שְׁפֵלָה וָהַר.

וְעַתָּה קָמָה הִבְשִׁילָה,

מֶרְחֲבֵי שָׂדוֹת תַזְהִיב,

כֹּה בֵּרְכוּהָ גֶּשֶׁם חֹרֶף

וְחַמַּת אָבִיב.

הִנֵּה נֵצֵא נִקְצֹרָה

הַמַּגָּל נָנִיף בְּאוֹן,

עֵת שִׁבֳּלִים תִּכְרַעְנָה

חוֹל נָחוּלָה וְנָרֹן.

עוּרָה, שַׁחַר, וְהַפְצִיעַ!

אוֹרִי, שֶׁמֶשׁ, בַּמָּרוֹם!

בַּשָּׂדוֹת שִׁבֹּלֶת לָנוּ

מְחַכָּה הַיּוֹם.

וּבְעוֹד חַמָּה יוֹקֶדֶת

עַל רָאשֵׁינוּ וְתִצְרֹב

נְלַקֵּט בְּשִׁיר וְרֶנֶן

אֲלֻמּוֹת לָרֹב.

הִנֵּה נֵצֵא...

"שיר הקוצרים" נכתב במחצית העשור של 1940, בקיבוץ גן שמואל.

מחבר המלים, ארנון מגן, נולד בגרמניה, עלה לארץ בשנת 1935, והגיע לקיבוץ גן שמואל בהיותו בן 11. בהמשך עבר לגבעת ברנר. הוא היה עיתונאי וסופר. נפטר בשנת 2012.

המוזיקאי והמלחין, דניאל פקטורי, נולד בשנת 1924 בירושלים. והגיע לקיבוץ גן שמואל כשהיה בן 23. הוא היה מורה מוסיקה ואף הלחין שירים לחגי הקיבוץ.

השניים נפגשו בקיבוץ וכתבו ביחד את השיר "שיר הקוצרים" לטקס הבאת הביכורים בחג השבועות.

המלחין דניאל פקטורי נרצח בגן מאיר בתל אביב ב-22.8.49, והוא רק בן 25. סיפור הרצח שזעזע את המדינה הצעירה נפרס בהרחבה בעיתוני התקופה. ומורו הקומפוזיטור פאול בן חיים כתב עליו בעיתון "על המשמר": "עתיד גדול היה צפוי לו כקומפוזיטור, כמנצח וכמדריך ומחנך מוזיקלי, ואוצר בלום ירד לקברו". יהי זכרו ברוך.

השיר היפהפה שיצרו זכה לביצועים רבים: מרים אביגל, אהובה צדוק, מקהלת "קול ציון לגולה", מקהלת הקיבוץ המאוחד, מקהלת בארי, מקהלת נהלל ועוד.

המשורר שנחטף בידי החמאס

שִׁבּוֹלִים כּוֹרְעוֹת עֹמֶס

שֶׁפַע בַּר עַל כָּרִים

עַלְמוֹת חֵן יִשָּׂאוּ

עֳמָרִים

חֶרְמֶשִׁים כְּבָר הֻשְׁחָזוּ

וְנִשְּׂאוּ מֻנָּפִים

שִׁבּוֹלֵי פָּז יִרְחָשׁוּ

שִׁיר חַג

רַב הַגֹּדֶשׁ

בַּאֲסָמֵינוּ בַּר בְּשֶׁפַע

בָּא הַחֹדֶשׁ, עֵת אֲלֻמּוֹת בָּא

רַב הַגֹּדֶשׁ

בַּאֲסָמֵינוּ בַּר בְּשֶׁפַע

בָּא הַחֹדֶשׁ, עֵת אֲלֻמּוֹת

השיר השלישי נקשר ישירות לטבח שמחת תורה.

את השיר יצרו בחג הסוכות של שנת 1960 עמירם קופר ויעקב שגיא לרגל חגיגות 5 שנים לקיבוץ ניר עוז. עד מהרה הסתפח השיר לשירי חג השבועות. עמירם קופר ממייסדי הקיבוץ פגש את יענקלה שגיא בן עין השופט שהגיע עם משפחתו לשנת שירות שלישית בקיבוץ ספר.

ביחד הם יצרו כמה שירים שלא שרדו את שיני הזמן, ורק "שיבולי פז" פרץ קדימה, כי כעבור שנה הקליטה אותו להקת הגבעטרון והוא הפך ללהיט רדיו אהוב המושמע בייחוד בחג הביכורים. עד מהרה הפך השיר לריקוד עם נפוץ וחוברו שני ריקודי מעגל: הראשון על-ידי רבקה שטורמן והשני על-ידי משה אסקיו.

בשמחת תורה תשפ"ד, שבעה באוקטובר 2023, נחטף עמירם קופר בן ה-85 ע"י מחבלי החמאס מביתו בניר עוז, יחד עם רעייתו נורית, ששוחררה כעבור 17 ימים. לפני שנתיים, בכ"ו באייר תשפ"ד, 3 ביוני 2024 הודיעו מחבלי החמאס שעמירם קופר הי"ד נרצח בשבי. ב-30 באוקטובר 2025 הוחזרה גופתו לישראל במסגרת עסקת החטופים השלישית. יהי זכרו ברוך.

הלוואי שנזכה לעוד שירי שיבולים עליזים ומתרוננים - בלי שום עצבות! חג שבועות שמח לכולנו.