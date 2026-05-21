מסתור השב"חים נחשף בתוך היער דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה הבוקר (חמישי) תיעוד מרחפן של פעילות מבצעית ממוקדת, שהובילה לפשיטה על מתחם אוהלים מוסתר ולמעצרם של חמישה שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו בלב יער פלך שבצפון, הסמוך ליישוב אחיהוד.

הפעילות יצאה לפועל בשעות אחר הצהריים על ידי לוחמי ומתנדבי זרוע היישובים של משמר הגבול במחוז חוף, בשיתוף פעולה הדוק עם פקחי רשות הטבע והגנים.

במהלך הסריקות והודות לאמצעי התצפית האוויריים, איתרו הכוחות מספר "זולות" ואוהלים שהוקמו באופן לא חוקי בעומק היער.

בתוך האוהלים נמצאו חמישה גברים, תושבי אזור חברון, אשר שהו בתוך שטחי מדינת ישראל ללא היתרי שהייה או תעודות כחוק. הלוחמים ביצעו מעצר מיידי של כל החשודים במקום.

במהלך החיפוש שנערך בתוך המאהל המאולתר ובשטח הסמוך אליו, איתרו הכוחות חומר החשוד כסם מסוג חשיש. עם תום מעצר החשודים, פקחי רשות הטבע והגנים הרסו ופירקו לחלוטין את האוהלים והתשתיות שהוקמו ביער.

חמשת החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת גליל מערבי של מחוז חוף, ובסיומה נכלאו. הבוקר, לבקשת חוקרי המשטרה, הובאו החשודים בפני שופט בבית משפט השלום בעכו, אשר נעתר לבקשה והאריך את מעצרם לצורך המשך פעולות החקירה והגשת כתבי אישום.

"שוטרי מחוז חוף ולוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות נגד הסעה, הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים, העלולים להוות סיכון ביטחוני ופלילי לציבור", נמסר.