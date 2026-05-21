הפרשן הפוליטי עמית סגל מתריע בטור שפרסם ב'ישראל היום' מפני איומים ביטחוניים שלדבריו טרם הופנמו באופן מלא במערכת הביטחון. במרכז הדברים עומדים איום הרחפנים והברחות הנשק, שלטענתו משנים את תמונת האיומים על ישראל.

הטור נפתח באנקדוטה על ראש השב"כ, דוד זיני: ערב אחד, בעודו שוהה בביתו שבירושלים, שמע זיני ירי כבד בצרורות שהגיע מכיוון השכונה הערבית הסמוכה צור באהר. "זה היה משהו בסדר גודל פלוגתי עד גדודי", שיתף מאוחר יותר את עובדיו, "חשבתי לעצמי להתקשר מיד לראש השב"כ כדי לדווח, אבל אז נזכרתי שזה בעצם אני".

סגל כתב כי לצד הלחימה בחמאס, הסיכול ביהודה ושומרון ואבטחת ראשי המדינה, נוספו כעת אתגרים ביטחוניים חדשים שמשמעותם טרם הובנה במלואה. לדבריו, טכנולוגיית הרחפנים הפכה לזמינה וזולה עד כדי כך שגם נערים צעירים מסוגלים כיום לבצע באמצעותה פעולות שבעבר היו נחלתן של מדינות בלבד.

בטורו תהה סגל מי אמור לשאת באחריות להגנה מפני איום הרחפנים, והאם רחפן שיוצא מדרום לבנון בדרכו לפגוע בדמות בכירה בישראל נמצא באחריות חיל האוויר או השב"כ. הוא ציין כי מאבטחי אישים נדרשים כיום להביט לא רק סביבם אלא גם לשמיים.

בהמשך הזכיר את פגיעת רחפן חיזבאללה בקיסריה בסוף שנת 2024, כאשר רחפן חדר מלבנון והתפוצץ סמוך לביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ללא התרעה או אזעקה. לדבריו, רק במקרה לא הסתיים האירוע באסון כבד יותר, אך למרות חומרתו לא הופקו ממנו לקחים מבניים מספקים.

עוד כתב כי גם איום ההברחות לעזה לא זוכה לטיפול מספק. הוא הזכיר מקרה שבו התגלה מחבל עם טלפון חדש באזור הקו הצהוב, ובהמשך התברר כי רכבי אאודי חדשים הגיעו לעזה דרך משאיות סיוע ולא באמצעות רחפנים.

"ומה לגבי הרחפנים הכבדים שנוחתים בעזה? מי מבטיח שאלה לא נשארים שם וימריאו בקרוב בעשרות לפשיטה אווירית על אחד הבסיסים או היישובים שעוד מלקקים את פצעי 7 באוקטובר?", תהה.

בסיום הטור כתב כי "המגנה כרטה" שהסדירה בעבר את חלוקת האחריות בין גופי הביטחון בישראל כבר אינה מתאימה למציאות הנוכחית.

לדבריו, אירועי 7 באוקטובר המחישו את המחיר שעלול להיגבות כאשר איומים נופלים בין הכיסאות, וציין כי "דרושה מהדורה חדשה, שכתיבתה מתנהלת בימים אלה".