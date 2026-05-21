סגן ראש המועצה האזורית שומרון, רס"ן (מיל') דוידי בן ציון, הציף הבוקר (חמישי) מחדש את סוגיית שחיקת מערך המילואים הנושא בנטל הלחימה הממושכת.

בן ציון פרסם בחשבון הטוויטר (X) שלו צילום של צו מילואים רשמי שקיבל, המורה לו להתייצב לשירות של 100 ימים רצופים במהלך החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר.

בציוץ ביטא בן ציון את תחושות התסכול שחשים לוחמי המילואים ובני משפחותיהם לאחר חודשים ארוכים של סבבי שירות חוזרים ונשנים.

"האמת גרוני ניחר. אני לא חושב שיש כבר מישהו שבאמת שומע את הצעקה שלנו", כתב. "המילואימניקים קורסים, בני המשפחות, הילדים, העבודה, כולם הרבה מעבר ליכולת הקיבול שלהם".

בן ציון התייחס לעובדה שמערכת הביטחון מסתמכת על המוטיבציה הגבוהה של הלוחמים מבלי לתת מענה אמיתי לשחיקה: "הבוקר הגיע עוד צו, 100 ימים, יולי-אוגוסט-ספטמבר. אבל למי אכפת, אנחנו הרי תמיד נבוא. וזה נכון, תמיד נבוא כי אין לנו מדינה אחרת לגדל בה את ילדינו ולשמור עליה".

הציוץ נחתם בשיתוף של שיחה שניהל עם אחד מחבריו לנשק: "אתמול שולח לי חבר מהגדוד 'דוידי, מה עושים?'. האמת, לא ידעתי מה לענות לו. אין לי תשובה טובה".