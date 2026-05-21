הרב אלעזר לוונטהל פותח סדרת סרטונים חדשה העוסקת בקרע בחברה הישראלית ובשאלת היחס למחנה שמנגד. בדבריו הוא מעלה את השאלה האם נכון לקיים דיאלוג עם הצד השני או שמדובר ב"התרפסות והתייפייפות".

לדבריו, לאחר שנים טעונות במיוחד יש מי שאיבדו את הרצון לדבר ולהקשיב. "יש כאלו שמרגישים שאין עם מי לדבר, וכשמדובר במי שכינה אותך בכינויים קשים, אין אפילו חשק להיפגש", אמר.

הרב לוונטהל תיאר את התחושות באמצעות דימוי של מערכת יחסים פגועה ואמר כי לעיתים נוצרת תחושה של עייפות מתמשכת מהניסיון לרצות את הצד השני. עם זאת הדגיש כי למרות הקושי, "כולנו משפחה אחת עם עתיד וחזון משותפים. פשוט אין לנו אפשרות לפרק את החבילה".

בהמשך דבריו השווה הרב לוונטהל את המצב גם לזוגיות הנמצאת במשבר. לדבריו, לעיתים די בכך שצד אחד מוכן להשקיע ולהתאמץ למען הקשר כדי להחיות מחדש את מערכת היחסים ולהחזיר את האהבה.

"הדרך הקשה והנכונה היא דווקא לבוא ולדבר, לפתוח, לשתף, להגיד מה כואב", אמר. לדבריו, מדובר בתהליך שאינו פשוט ולעיתים גם אינו מצליח באופן מיידי, אך זו הדרך שהתורה מנחה ללכת בה.

בסיום הסרטון ציטט הרב לוונטהל את הפסוק, "לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך", והוסיף, "אם אנחנו נעשה את שלנו, עושה שלום במרומיו, הוא גם יעשה שלום עלינו וישרה את שכינתו בתוכנו".