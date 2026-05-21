תועד מיידה אבנים - ונעצר בעבודה דוברות המשטרה

לוחמי משמר הגבול באזור יהודה ושומרון סגרו השבוע מעגל מבצעי וחקירתי, עם מעצרו של מחבל שתועד במצלמות כשהוא מיידה אבנים לעבר כוחות הביטחון בכפר אבו דיס, הסמוך למזרח ירושלים.

תחילתו של האירוע לפני כשבועיים, במהלך פעילות מבצעית שגרתית של כוחותינו בכפר. לוחמי מג"ב איו"ש תיעדו בזמן אמת חשוד אשר התקרב לרכב צבאי ממוגן, יידה לעברו אבנים ונמלט מיד מהזירה תוך שהוא נטמע בין הסמטאות.

בעקבות המקרה, פתחה המשטרה בפעילות מאומצת, והצליחה להתחקות במדויק אחר זהותו, פרטיו האישיים המלאים ומקום מגוריו של החשוד.

השבוע, עם הבשלת המידע המודיעיני והפיכתו למבצעי, נכנסו לוחמי מג"ב לכפר אבו דיס במטרה לעצור את החשוד בביתו.

לאחר שפשטו על המבנה והתברר כי הוא אינו נמצא שם, ביצעו הבלשים בדיקות מהירות בשטח וגילו כי החשוד שוהה באותה עת במקום עבודתו, בתוך בית עסק מקומי בכפר. הכוחות נעו במהירות לעבר העסק, הפתיעו את החשוד ועצרו אותו ללא התנגדות.

בהמשך השבוע הובא בפני שופט בבית הדין הצבאי במחנה עופר, שם ביקשו החוקרים להאריך את מעצרו לצורך הגשת כתב אישום. בית הדין נעתר לבקשה והאריך את מעצר החשוד בשלב זה עד ליום שני הקרוב.