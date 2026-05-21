המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי הורה להשאיר בשטח איראן את האורניום המועשר לרמה של 60%, זה שיוכל לאפשר לטהרן לפרוץ לפצצה גרעינית, כך אמרו שני בכירים איראניים.

שני הבכירים האיראנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי קיים חשד עמוק שלפיו הפסקת האש היא למעשה הונאה טקטית של ארה"ב - שנועדה לייצר תחושת ביטחון כוזבת באיראן לפני חידוש האש.

גורמים בישראל אמרו מנגד כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבטיח לישראל שמאגר האורניום המועשר לרמה של 60% יוצא מאיראן במסגרת כל עסקה.

מוקדם יותר דיווחה רשת "אל-ג'זירה" הקטארית מפי מקור פקיסטני כי "גורמים איראנים ביקשו מפקיסטן זמן להעריך וללמוד את הנקודות האמריקניות למשא ומתן".