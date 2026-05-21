טקס הקמת יחידת 'אלומות' באגף התקשוב וההגנה בסייבר נערך אתמול (ד') בבסיס גדעונים, בראשות ראש אגף התקשוב, אלוף אביעד דגן, ובהשתתפות ראש חטיבת המידע והבינה המלאכותית, תת-אלוף ב', מפקד היחידה, אלוף-משנה ס', פורום המפקדים ומשרתי היחידה.

היחידה מוקמת על רקע אתגרי הלחימה המשתנים והצורך הגובר בפיתוח מהיר של יכולות מידע ובינה מלאכותית עבור שדה הקרב. היחידה נועדה לשמש מוקד טכנולוגי-מבצעי לפיתוח פלטפורמות מידע ויכולות עיבוד והנגשת מידע לכוחות צה"ל. היא מייצרת ומפתחת מערכות טכנולוגיות של מידע ובינה מלאכותית לקצה המבצעי.

היחידה מורכבת מלוחמים, אנשי טכנולוגיה, חוקרי מידע ומומחי בינה מלאכותית. היא תפעל בשיתופיות מול כלל הזרועות והגופים בצה"ל על מנת להתאים פתרונות טכנולוגיים למשתמש המבצעי. הקמת יחידת 'אלומות' מבטאת את הצורך להמשיך ולהעמיק את יתרון המידע של צה"ל במרחב הלחימה ובתחרות הלמידה מול האויב.

ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אלוף אביעד דגן: "השילוב בין הלוחם בשטח לבין היכולות הטכנולוגיות המתקדמות שיש לצה"ל הם שאיפשרו רבים מהישגי המלחמה. שדה הקרב הולך ומתפתח מול עינינו ומחייב אותנו ללמידה והתחדשות בכל העת. יחידת 'אלומות' תפעל בכדי לפתח ולהנגיש את המידע ויכולות הבינה המלאכותית שיש בידינו ללוחמים בקצה".