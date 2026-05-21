ח"כ יצחק קרויזר ממפלגת עוצמה יהודית התייחס היום (חמישי) לסערה הבין-לאומית שעורר אתמול יושב ראש מפלגתו איתמר בן גביר בנושא פעילי המשט לעזה.

"אם יש כמה אנשים יפי נפש שמעקמים את האף - שיסתובבו עם אף עקום, אני לא חושב שהיה אתמול אזרח במדינת ישראל שלא חש גאווה גדולה לראות את המחבלים האלה".

קרויזר נשאל בריאיון על הגינויים שלהם זכה השר לביטחון לאומי בעקבות הסרטון, שהגיעו גם מימין ומתומכי ישראל, בין היתר גם מהשגריר האמריקני בישראל מייק האקבי. "יש לנו הרבה כבוד והערכה לא רק להאקבי אלא לכל הממשל האמריקני, אבל ביטחונה וריבונותה של מדינת ישראל קודמת לכל", השיב.

בתוך כך בריטניה זימנה את הממונה על יחסי החוץ מטעם ישראל בעקבות הסרטון שפרסם השר בן גביר. בהודעה של משרד החוץ בבריטניה נכתב: "ההתנהגות הזו מפרה את הסטנדרטים הבסיסיים ביותר של כבוד ויושרה". בנוסף, משרד החוץ של פולין הודיע כי יבקש לאסור את כניסתו למדינה.

שר החוץ האיטלקי, אנטוניו טג'אני מסר "בשם ממשלת איטליה העברנו בקשה לשרת החוץ של האיחוד האירופי להטיל סנקציות על השר לביטחון לאומי הישראלי, בן גביר, בגין המעשים הבלתי מקובלים נגד פעילי המשט".

מנכ"ל מועצת השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ניקולאי מלאדנוב, גינה גם הוא את הסרטון וכינה אותו "בלתי מתקבל על הדעת ומביש". לדבריו, מעשיו של בן גביר הם "נתעבים ומסיחים את הדעת מהעבודה הדחופה של יישום התוכנית המקיפה של טראמפ לעזה, קידום שיקום הפלסטינים והבטחת ביטחון ישראל".