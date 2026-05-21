שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' פרסם היום טור מיוחד לרגל חג השבועות, שבו עסק בחיבור שבין חג מתן תורה לבין חג הביכורים וההתיישבות בארץ ישראל.

לדבריו, למרות שיש מי שרואים בשני הממדים הללו עולמות נפרדים, מדובר למעשה בביטוי אחד של הקשר בין עם ישראל, התורה והארץ.

סמוטריץ' כתב כי חג השבועות מציב במרכז גם את "הרוח והספר" וגם את "האדמה, הטרקטור והתוצרת החקלאית של עמל כפינו". הוא הדגיש כי התורה "אינה מנותקת מהחיים", אלא מחוברת למצוות התלויות בארץ ולשמחת החקלאי המביא את ביכוריו לירושלים.

בהמשך התייחס לחידוש חגיגות הביכורים בתקופת ההתיישבות הציונית, וכתב כי החלוצים "לא המציאו חג חדש", אלא החיו מחדש מסורת עתיקה שנעדרה בתקופת הגלות. לדבריו, מדובר בחיבור עמוק בין הרוח לחומר ובין התורה לארץ ישראל.

סמוטריץ' הוסיף כי "ציונות ללא חיבור לתורה היא גוף ללא נשמה, והולכת לאיבוד", והבהיר שגם התורה לא נועדה להישאר רק בין כותלי בית המדרש. "התורה ניתנה כדי שנאיר דרכה את המציאות כולה, את השדה ואת שדה הקרב, את הכלכלה ואת התרבות", כתב.

בסיום הטור התייחס למציאות הביטחונית של התקופה האחרונה ולקשר שבין לימוד התורה לשירות הקרבי. "כשאנחנו רואים את הלוחמים שמשלבים ספרא וסייפא, שמסתערים עם ספר בכיס המדים, וחלקם לצערנו לא חוזרים, אנחנו מבינים את עומק החיבור", כתב. עוד הוסיף כי בליל שבועות "נתחבר מחדש למתן תורה, ומתוכה נמשיך לבנות ולפתח את הארץ והמדינה שלנו".