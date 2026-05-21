סבב מינויים נרחב ברבנות הצבאית. הרשימה כוללת חילופי תפקידים בין רבנים וקצינים בפיקודים, חילות, אוגדות, חטיבות ובסיסי הכשרה.

בין המינויים הבולטים: הרב אריק הורביץ יחליף את הרב אודי שוורץ כראש ענף הלכה, הרב אודי שוורץ יחליף את הרב יוסי ברששת כרב חיל האוויר, והרב יוסי ברששת יחליף את הרב אריק הורביץ כרב פקמ"ז.

בסבב נוסף, הרב יוסף מנחם יחליף את הרב דוד חיימוב כרב פד"ם ויקבל דרגת סא"ל.

במסגרת הסבבים צפויים גם קידומים לדרגת רס"ן. בין היתר, הרב אריאל מינקוב ימונה לסגן רב חיל הים, הרב אריה טרופ ימונה לרב כנף 1, הרב גלעד בן אליהו ימונה לרמ"ד כשרות חוץ, והרב מאיר שוקר ימונה לרב כנף 25.

עוד נכללים ברשימה תפקידים חדשים ותקנים חדשים. הרב מנחם שכטר ייכנס לתפקיד רמ"ד חללים מטכ"לי, הרב אוריאל אהרוני ייכנס לתפקיד רב חטיבת החילוץ, הרב שמעון בן שושן ייכנס לתפקיד רב קריית המודיעין, והרב בניה שושן ייכנס לתפקיד רמ"ד אופרטיבי.

לצד המינויים, כמה תקנים נסגרים: רמ"ד חללים פצ"ן, רמ"ד חוסן ורמ"ד מדיניות חרדים באכ"א. ברשימת המשתחררים מופיעים הרב דוד חיימוב, הרב ניסיאל כהן, הרב איתמר אבישי, הרב ליאור בנימין, הרב שלומי חזות, אביעד שמחוני, הרב יוסף שמואלי, הרב לוי ארנשטיין, הרב יעקב גרינוולד וקובי גרידיש.

בסבבים נוספים ימונה הרב נתנאל פררוי לרב 8200, הרב איתמר פז לרב אוגדה 143, הרב יעקב יברוב לרב אט"ל, והרב נריה לוין לרב חטמ"ר בנימין. כמו כן, הרב דור גילמור ימונה לרב חטמ"ר יהודה, הרב בצלאל אטיאס לרב בסיס אשדוד, הרב אורן נאמן לרב שבטה, והרב אליהו בוסקילה לרב חטיבת כפיר, והרב יוסף חכמון ייכנס לתפקיד רב חטיבה 188 בגיוס מהאזרחות.