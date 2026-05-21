חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב אליעזר שמחה וייס, פנה במכתב לאפיפיור לאו ה־14 וקרא לו לגנות באופן חד-משמעי שימוש במבני דת קתוליים לצורכי לחימה וטרור.

הרב וייס ציין כי מחבלי חיזבאללה ירו השבוע מתוך כנסיית "סנט ג'וזף" בכפר קאוזח שבדרום לבנון, באירוע שבו נהרג רס"ן במיל' איתמר ספיר ז"ל.

הרב וייס כתב כי הוא פונה "כאיש דת אל רעהו, מתוך תחושת כאב עמוקה וזעזוע נוקבת", והביע ביקורת על "השתיקה המהדהדת" מצד הוותיקן. הוא ציין כי בעוד שבאיגרת ליום השלום העולמי לשנת 2026 הודגש הצורך לשמור על מבני פולחן כמקומות של שלום, בפועל נעשה שימוש במבנים כנסייתיים כעמדות ירי.

במכתב נטען כי כוחות צה"ל נמנעו מלפגוע במבנה הכנסייה מתוך כבוד למקום הקדוש, אך מחבל חיזבאללה ניצל זאת לביצוע הירי הקטלני.

הרב וייס הדגיש כי בעבר, כאשר עלו טענות לפגיעה של חיילי צה"ל במבנים דתיים, הוא הביע התנצלות פומבית "מתוך אחריות מוסרית עליונה ורצון לשמור על כבוד הדתות".

עוד כתב כי "מבנה דת המאפשר, בשתיקה או בהסכמה, הכנסת אמצעי לחימה, התבצרות טקטית או פתיחה באש, מאבד באותו הרגע את מעמדו הניטרלי". לדבריו, "אין מדובר עוד במקום תפילה, אלא בעמדת לחימה קדמית ובמלכודת מוות המנצלת את הריסון המוסרי של הצבא שמנגד".

בסיום מכתבו קרא הרב וייס לשמוע "קול ברור, מפורש ובלתי משתמע לשני פנים", הכולל גינוי מוחלט של שימוש במבני דת לצורכי טרור והבעת צער וסליחה רשמית על האירוע שבו נהרג החייל.