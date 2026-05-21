ד"ר יוסף ג'בארין, שנבחר השבוע ליו"ר מפלגת החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש), מביע נכונות להתמודד בבחירות במסגרת רשימה משותפת של המפלגות הערביות.

בראיון ל"כול אל-ערב" אמר ג'בארין כי נמשכים המגעים בנוגע להרכבת הרשימה המשותפת, וכי חד"ש אישרה את הטיוטה הראשונה והוסיפה הערות.

הוא הדגיש כי "הרשימה המשותפת היא דרישת הרחוב ועלינו להקשיב לאנשים", אך העריך כי אחדות אמיתית של המפלגות הערביות אינה אפשרית בשלב הנוכחי.

ג'בארין אמר עוד כי השתתפותה של הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) בקואליציה של ממשלת בנט-לפיד לא הניבה הישגים משמעותיים, וציין כי שותפות בממשלה משמעותה נשיאה באחריות משפטית על החלטות כגון חוק מניעת איחוד משפחות או החלטה לצאת למלחמה.

"אחרי הבחירות נבחן את האפשרויות מבלי לוותר על העקרונות הלאומיים. אני סבור כי רשימה משותפת עם 15 מנדטים - בין אם כאופוזיציה או כגוף חוסם - תאפשר לנו להשיג הרבה למען החברה שלנו, כל עוד יש לנו משקל פוליטי, ובאמצעות השתתפות בוועדות הכנסת", אמר ג'בארין כפי שמצוטט ב"כול אל-ערב".