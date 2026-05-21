הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום במרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין ובקריה הרפואית רמב"ם, שם פגש פצועי צה"ל שנפצעו בלחימה.

במהלך הביקור הדגיש כי צה"ל ממשיך לפעול בכל הזירות ונמצא בכוננות גבוהה ובמוכנות מלאה לקראת חג השבועות.

זמיר סייר במחלקות השונות, שוחח עם הפצועים ובני משפחותיהם וחיזק את הצוותים הרפואיים ומשרתי מערך הנפגעים ור"ם 2. בדבריו ציין את "עוצמתו של עם ישראל" ואת רוח ההתנדבות, הערבות ההדדית והחוסן שמגלים הלוחמים, המשפחות והצוותים הרפואיים מאז תחילת המלחמה.

בבית לוינשטיין פגש הרמטכ"ל את מפקד גדוד 52, סגן-אלוף א', שנפצע בלבנון. לאחר מכן ביקר ברמב"ם, שם פגש את מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה מאיר בידרמן, לצד פצועים נוספים ובהם לוחמת התיעוד המבצעי סמל-ראשון ש', שנפצעה אתמול בלבנון.

"העוצמה והכוחות שאתם והמשפחות שאתכם מפגינים בתהליך ההחלמה והשיקום מהפציעה המורכבת בלחימה מעוררת השראה לכל עם ישראל", אמר זמיר לפצועים. הוא הוסיף כי "גם במהלך חג השבועות צה"ל מצוי בכוננות עליונה וממשיך לפעול בנחישות בכלל הגזרות, בכוננות גבוהה ובמוכנות מלאה לכל משימה".

הרמטכ"ל פנה גם למח"ט 401 ואמר, "חטיבה 401 חזקה והוכיחה שוב ושוב את עוצמתה וכי היא בלתי ניתנת לעצירה". לדבריו, "הלוחמים כולם מצפים להחלמתך המהירה, ועכשיו המשימה שלך היא להתחזק, להשתקם ולחזור בכוחות מלאים".