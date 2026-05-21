התביעה הפדרלית בגרמניה הודיעה כי הוגש כתב אישום נגד שני חשודים שנעצרו בדנמרק, בחשד שפעלו בשליחות איראן להכנת פיגועים נגד יעדים יהודיים בגרמניה.

לפי הודעת התביעה, החשוד המרכזי, אזרח דני בשם עלי ס', פעל עבור שירות המודיעין של משמרות המהפכה והיה בקשר הדוק עם כוח קודס.

לפי החשד, בתחילת 2025 קיבל עלי ס' משימה לאסוף מידע על ראש המועצה המרכזית של יהודי גרמניה יוזף שוסטר, על יו"ר האגודה הגרמנית-ישראלית וחבר הפרלמנט לשעבר פולקר בק, וכן על שני בעלי עסקים יהודים בברלין. בתביעה טענו כי כל המידע שנאסף נועד "להכנת מתקפות התנקשות והצתה בגרמניה".

עוד נטען כי החשוד סייר במספר מוקדים בברלין במהלך השנה שעברה וחיפש שותפים לביצוע המתקפות. לפי כתב האישום, בחודש מאי 2025 יצר קשר עם אזרח אפגני בשם טוואב מ', שלכאורה הסכים להשיג נשק עבור אדם שלישי ולסייע בניסיון לחסל את בק.

בעקבות המעצר זימנה ממשלת גרמניה את שגריר איראן לשיחת נזיפה במשרד החוץ בברלין. שגרירות איראן דחתה את ההאשמות וטענה כי מדובר ב"האשמות חסרות בסיס ומסוכנות".