המשטרה הפדרלית בפרובינציית קוויבק בקנדה עצרה את מוחמד עלי בן שווא, גבר בן 40, בחשד שהוא תכנן לבצע פעולות טרור. החשוד לא היה מוכר למשטרה, ומידע מחשיד אודותיו התקבל מהציבור, ולאחר מכן נפתחה חקירה במשך שנה בנושא הקשורה לביטחון הלאומי. החשוד נעצר בביתו בישוב לויס, בוצע חיפוש בביתו, ונתפסו אמצעים אלקטרוניים שהיו ברשותו, כדי להמשיך בהיחקר ולאיסוף ראיות. לפי הודעת המשטרה, החשוד פרסם ברשת TikTok סרטונים המביעים תמיכה בדאעש (המדינה האיסלאמית) וקידם תוכן איסלאמי קיצוני. מאז מתקפת ה־7 באוקטובר 2023 נרשמה עלייה בביטויי קיצוניות איסלאמית בקנדה, שבאה לידי ביטוי במעצר חשודים בתמיכה בדאעש שהתכוונו לבצע פיגועי טרור נגד הקהילה היהודית.