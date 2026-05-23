יותר ממיליארד בני אדם ברחבי העולם סבלו בשנת 2023 מהפרעות נפשיות, בעיקר חרדה ודיכאון, כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי The Lancet. לפי המחקר, 1.2 מיליארד בני אדם סבלו מהפרעה נפשית כלשהי, עלייה של 95.5 אחוזים לעומת שנת 1990.

בראש המחקר עמד ד"ר דמיאן סנטומארו, פרופסור בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה. הנתונים נחשפו לאחר ניתוח מעמיק של תוצאות המחקר שביצע צוות החוקרים.

החוקרים העריכו כי מאז שנת 2023 מספר הסובלים מהפרעות נפשיות עלה בצורה משמעותית נוספת, בין היתר על רקע מלחמות, מגפות ואסונות טבע שפקדו את העולם בשנים האחרונות. המחקר בחן מגמות ב-12 הפרעות נפשיות שונות בקרב 204 מדינות וטריטוריות, תוך התייחסות לגיל, מין, מיקום וגורמים סוציו-דמוגרפיים.

לפי הנתונים, בחרדה נרשמה עלייה של 158 אחוזים לעומת שנת 1990, ובדיכאון נרשמה עלייה של 131 אחוזים. בין ההפרעות הנפשיות הנוספות שנבדקו היו הפרעה דו-קוטבית, סכיזופרניה, הפרעת הספקטרום האוטיסטי, הפרעת קשב וריכוז, אנורקסיה, בולימיה, דיסתימיה, הפרעת התנהגות וליקויי התפתחות שכלית.

פרופסור סנטומארו אמר, "ישנם גורמים רבים שמשפיעים כאן, וקשה להפריד ביניהם. התמודדות עם גורמי סיכון אלה דורשת מנהיגות קולקטיבית עולמית".