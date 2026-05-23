חוקרים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק טוענים כי מספר שעות השינה ביממה קשור באופן ישיר להזדקנות ולסיכון למוות מוקדם. במסגרת המחקר נותחו נתונים של 500 אלף בני אדם שדיווחו על משך שעות השינה שלהם במהלך 24 שעות, כולל תנומות קצרות ומנוחת צהריים.

החוקרים השוו את נתוני השינה ל-23 שעוני הזדקנות ביולוגיים ובדקו האם חלקים שונים בגוף נראו מבוגרים או צעירים יותר מבחינה ביולוגית מגילו האמיתי של האדם. לפי הממצאים, שינה קצרה מדי או ארוכה מדי קשורה להזדקנות מואצת, מחלות ותמותה מוקדמת.

במחקר נמצאו "קשרים משמעותיים סטטיסטית" בין אורך השינה להזדקנות במוח, בלב, במערכת החיסון ובעור. החוקרים מצאו כי שינה קצרה מדי נקשרה לבעיות קרדיווסקולריות, מטבוליות, נוירולוגיות, ריאתיות ובעיות במערכת העיכול, לצד דיכאון, חרדה, השמנת יתר, סוכרת מסוג 2, לחץ דם גבוה ומחלות לב.

לעומת זאת, שינה ארוכה מדי נקשרה לבעיות פסיכיאטריות ונפשיות. החוקרים קבעו כי טווח השינה שהוביל לפער הביולוגי הקטן ביותר עמד על 6.5 עד 7.8 שעות ביממה עבור נשים, ועל 6.4 עד 7.7 שעות עבור גברים.

עוד נמצא כי שינה קצרה יותר הובילה לסיכון יחסי גבוה ב-50 אחוזים לתמותה מוקדמת. שינה ארוכה יותר נקשרה לסיכון גבוה ב-40 אחוזים לתמותה מוקדמת.