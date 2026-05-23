בית המשפט בפריז הרשיע את חברת התעופה אייר פראנס ואת יצרנית המטוסים איירבוס בהריגה ברשלנות של 228 בני אדם. ההרשעה נוגעת להתרסקות טיסה AF447 שיצאה בשנת 2009 מריו דה ז'ניירו לפריז והתרסקה באוקיינוס האטלנטי לאחר שנקלעה לסערה.

כל 228 הנוסעים ואנשי הצוות שהיו על המטוס נהרגו בהתרסקות, שנחשבת לאסון התעופה הקטלני ביותר בתולדות צרפת. המשפט נמשך במשך 17 שנים וכלל תהפוכות משפטיות רבות.

בשנת 2023 זיכה בית המשפט את שתי החברות מאחריות לאסון, אך משפחות ההרוגים ערערו על ההחלטה. התובעים טענו לכשלים לכאורה מצד איירבוס ואייר פראנס, ובהם הכשרה לקויה ואי מעקב אחר אירועים דומים קודמים.

בית המשפט לערעורים קבע כעת כי שתי החברות אחראיות להתרסקות והרשיע אותן ב"הריגה ברשלנות תאגידית". השופטים פסקו כי "חברת התעופה ויצרנית המטוסים אחראיות בלעדית ובאופן מלא" לאסון.

עוד נקבע כי על אייר פראנס ואיירבוס לשלם את הקנס המקסימלי הקבוע לעבירת הריגה ברשלנות תאגידית, 225 אלף אירו כל אחת. משפחות ההרוגים מחו על גובה הקנס, שלדבריהן הוא סמלי בלבד, אך אמרו כי "ההרשעה תהווה הכרה במצוקתנו".

חלק ממשפחות ההרוגים הודיעו כי בכוונתן לערער שוב לבתי המשפט במטרה להביא להגדלת הפיצויים.