מנהיגים מערביים מקנדה, אוסטרליה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, ניו זילנד, נורווגיה ובריטניה פרסמו הצהרה משותפת נגד מדיניות ישראל ביהודה ושומרון והביעו תמיכה בפתרון שתי המדינות.

בהודעה טענו כי המצב באזור התדרדר בתקופה האחרונה על רקע "אלימות המתנחלים" והמדיניות הישראלית, שלדבריהם פוגעת ביציבות ובסיכויים להסדר מדיני.

בהצהרה נכתב כי "המשפט הבינלאומי ברור ולפיו ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית הן בלתי חוקיות". עוד הדגישו כי "פרויקטים של בנייה באזור E1 לא יהוו יוצא מן הכלל", וטענו כי בנייה באזור תחלק את יהודה ושומרון לשניים ותהווה "הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי".

לא מכבר הודיע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי בכוונתו לחתום על צו לפינוי המאחז הבדואי ממזרח לירושלים במסגרת תוכנית E1. ההודעה הגיעה, לפי הנטען, בתגובה לכוונת בית הדין הבינלאומי להוציא נגדו צו מעצר.

נוסח ההצהרה כלל גם אזהרה לישראל, ולפיה על מנהיגיה להיות "מודעים להשלכות המשפטיות והמדיניות של השתתפות בבניית התנחלויות, כולל הסיכון להיקלע להפרות חמורות של המשפט הבינלאומי". המנהיגים קראו לישראל לעצור את הרחבת ההתנחלויות ולחקור טענות על אלימות מתנחלים והפרות זכויות אדם בידי כוחות הביטחון.

עוד דרשו המדינות לכבד את האפוטרופסות ההאשמית על מסגד אל־אקצא ואת הסדרי הסטטוס־קוו ההיסטוריים, וכן להסיר מגבלות פיננסיות מעל הרשות הפלסטינית והכלכלה הפלסטינית. בהצהרה נאמר עוד, "אנו מתנגדים בתוקף לאלה, כולל חברים בממשלת ישראל, הטוענים בעד סיפוח והעברה בכוח של האוכלוסייה הפלסטינית".