ראש ממשלת סלובניה הנבחר, עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן צילום: מועצה אזורית שומרון

במהלך השבת מדינת סלובניה הנחשבת כאחת המדינות העוינות ביותר את מדינת ישראל לצד ספרד ואירלנד, בחרה ראש ממשלה חדש: יאנז יאנשה.

ראש הממשלה החדש אוהד את המתיישבים ביו"ש, ובפגישה שנערכה לפני מספר ימים הביע חיזוק ליהודה ושומרון, ואף בירך בסירטון וידאו משותף עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן - את תושבי יהודה ושומרון, תוך שימוש במילים "JUDEA AND SAMARIA".

בחודש מאי לפני שנה הכירה ממשלת סלובניה רשמית במדינה פלסטינית ובקיץ אסרה באופן חסר תקדים על ייבוא מיישובים יהודיים ביהודה ושומרון ועל סחר נשק עם ישראל.

סלובניה היא המדינה הראשונה באירופה שקיבלה החלטת חרם רשמית כזו. רק בשבוע שעבר, ערוץ הטלוויזיה הציבורי-ממלכתי של סלובניה החרים את האירוויזיון בשל השתתפות ישראל והקדיש את ימי התחרות לשבוע שידורים תחת הכותרת "קולות מפלסטין".

דגן ויאנשה נפגשו לפני למעלה משנה בביקורו בישראל ומאז מקיימים קשר רציף. עם התקדמות המגעים להקמת הממשלה החדשה, קיימו השניים בשבועות האחרונים, פגישה 'מתחת לרדאר' בלובליאנה בירת סלובניה ודנו בשיתופי פעולה עתידיים. בסיומה של הפגישה צילמו השניים סירטון רשמי, בו שלח ראש ממשלת סלובניה המיועד מסר חם לתושבי השומרון ואמר: "אני שולח ברכות לתושבי יהודה ושומרון. אני מאחל לכם כל הטוב, חיים מאושרים, שלום וצמיחה".

דגן, בירך אותו על שיתוף הפעולה, ואמר לו: "אני מבקש לברך אותך בשם כל תושבי יהודה ושומרון ובשם כל אזרחי ישראל, משום שאתה בוחר בצד הנכון של ההיסטוריה".

ראש המועצה הוסיף והדגיש את החשיבות האסטרטגית של בחירתו עבור העולם החופשי: "אנחנו מתפללים להצלחתך, כי ההצלחה שלך היא ההצלחה של אירופה כולה. אני מבטיח לך שאנחנו עומדים יחד, וננצח יחד".

הקשר בין סלובניה לישראל ובמיוחד ליהודה ושומרון הוא בעל חשיבות רבה. לאחר שויקטור אורבן ראש ממשלת הונגריה הפסיד בבחירות, והונגריה שהייתה המגן העיקרי של מדינת ישראל באיחוד האירופי אינה מגנה עליה מפני סנקציות ואכן לאחרונה עברה החלטה באיחוד האירופי להטיל סנקציות על גופים וארגונים ביהודה ושומרון דבר שנמנע עד עתה בשל הטלת ווטו של הונגריה בהצבעות נגד ישראל. הקשרים עם ראש ממשלת סלובניה הנכנס ואהדתו לישראל, קריטיים למדינת ישראל ובוודאי להתיישבות ביהודה ושומרון.