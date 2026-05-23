פצועת התאונה המחרידה בכביש מס' 1 ביום שישי שעבר אילה דוידזון בת ה-33, נפטרה במהלך חג השבועות בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים.

בתאונה הקטלנית נהרג בנה הפעוט, אבינועם מאיר דוידזון ז"ל, בן חודש בלבד. הפעוט הובא למנוחות בבית העלמין באלעד, ימים ספורים לאחר האסון שטלטל את המשפחה ואת מכריה.

מסע הלווייתה של אילה ייצא הערב (מוצאי שבת) בשעה 23:30 מבית הוריה, משפחת סלר, ברחוב הרב קוק 22 בבני ברק, בדרכו לבית החיים באלעד שם תיטמן.

אילה הותירה אחריה חמישה ילדים קטנים, המתמודדים כעת עם האובדן הכבד. בתוך כך, חל שיפור במצבו של האב, שלמה זלמן בן גליה איגה, המאושפז במצב יציב ועודכן על הטרגדיה הכפולה שפקדה את משפחתו.