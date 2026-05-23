בקרן למורשת הכותל המערבי מסכמים בסיפוק רב את חג השבועות תשפ"ו, עם למעלה מ-100 אלף איש שפקדו את רחבת הכותל המערבי במהלך החג והשבת שלאחריו, זכר למנהג העלייה לרגל.

העלייה ההמונית לרחבת הכותל נמשכת זה 59 שנים מאז שחרור ירושלים והכותל המערבי.

שיאו של החג נרשם בבוקר חג השבועות, עם תפילת ותיקין בהשתתפות למעלה מ-20 אלף מתפללים שמילאו את רחבת הכותל בתפילה, שירה ואמירת "אקדמות" לכבוד מתן תורה. בסיום התפילה נערך קידושא רבא בשיתוף 'כולל חב"ד', ובמהלכו חולקו עשרות אלפי ערכות קידוש אישיות למתפללים.

לאורך ליל החג נהרו אלפים לרחבת הכותל המערבי ולבתי הכנסת הסמוכים ללימוד תורה, אמירת 'תיקון ליל שבועות' ופרקי תהילים. בין הלומדים היו גם מאות סטודנטים שהשתתפו בפרויקט ייחודי ללימוד חג בהובלת הקרן למורשת הכותל המערבי.

בסיוע המשרד לענייני ירושלים ומסורת ישראל, יחד עם תורמים וארגוני חסד, הוקמו לאורך צירי הגישה לכותל אוהלים לחלוקת כיבוד לעולי הרגל. גם למתחם קבר דוד המלך הסמוך לכותל נהרו אלפים במהלך החג לציון יום פטירתו של דוד המלך, החל בחג השבועות.

זרם המתפללים נמשך גם במהלך השבת - אסרו חג שבועות, כאשר רבבות השתתפו בתפילות ליל שבת, תפילות יום השבת ובקידושא רבא שנערך לאחר התפילה ברחבת הכותל המערבי. בקרן למורשת הכותל המערבי ציינו כי גם בצאת החג נמשכת הגעת ההמונים, כאשר אלפים צפויים לפקוד את רחבת הכותל בשירה וריקודים לכבודה של תורה בראשות אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות.