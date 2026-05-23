סערה ברשת בעקבות תיעוד ממלון בקליפורניה, שבו נראה פקיד קבלה מתעמת עם שני ישראלים וקורא לעברם "Free Palestine" ו-"רוצחי תינוקות".

הסרטון, שהופץ ברשתות החברתיות, הפך לוויראלי בתוך שעות.

בתיעוד נראים הישראלים עומדים מול פקיד הקבלה בזמן שהוא מצלם אותם ומטיח בהם האשמות קשות. האישה שהייתה במקום השיבה לו: "אתה צריך להתבייש בעצמך", ובהמשך הדגישה: "אני ציונית". בן זוגה ניסה להרגיע את הסיטואציה ואמר לעובד: "אני לא אשחק במשחק שלך".

בהמשך נשמעת האישה אומרת בעברית כי היא חוששת להישאר במלון בעקבות התנהגות העובד. לדבריה, היא פחדה שהפקיד ינסה לפגוע בהם או לפרוץ לחדרם במהלך הלילה. לפי דיווחים ברשתות החברתיות, השניים החליטו לעזוב את המקום ולא נשארו ללון במלון.

מי שהעלה את הסרטון לרשת היה פקיד הקבלה עצמו. בפוסט שפרסם לאחר מכן כתב: "בחיים לא הסתכלתי לשטן בעיניים כמו הלילה", וטען כי מדובר ב"חייל צה"ל רוצח ילדים שמתארח במלון".

האירוע עורר תגובות זועמות ברשת, וגולשים רבים טענו כי מדובר בהתנהגות אנטישמית ובהסתה נגד ישראלים.