יממה לאחר שבני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו נמצאו ירויים ברכבם סמוך למועצה האזורית גזר, במשטרה ממשיכים לחקור את נסיבות המקרה - אך ההערכה כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני נחלשה.

גורם בכיר המעורה בחקירה אמר כי כלל כיווני החקירה עדיין נבדקים, בהם גם האפשרות לרצח והתאבדות, אולם שב"כ כבר אינו מעורב בפרשה. במקביל, הוטל צו איסור פרסום על פרטי החקירה.

בני הזוג, אולגה בת 44 ורוסלן בן 46, יצאו אתמול בבוקר לטיול ועדכנו את קרוביהם על כך, אך בהמשך נותק עמם הקשר. לאחר שעות של חיפושים הם אותרו ללא רוח חיים בתוך רכבם באזור שבין כרמי יוסף למשמר איילון.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את השניים ללא דופק וללא נשימה וקבעו את מותם בזירה.

לבני הזוג ילד בן 14. בני משפחתם סיפרו לחוקרים כי מדובר ב"זוג נורמטיבי", ללא רקע נפשי מוכר. עוד התברר כי רוסלן החזיק אקדח ברישיון, אך הנשק החוקי שלו נמצא בבית ולא בזירת האירוע.

במשטרה בודקים כעת אפשרות שלפיה נעשה שימוש בנשק אחר, שנלקח מהמקום לאחר הירי. במסגרת החקירה נעצרו כמה חשודים בחשד לגניבת הנשק. פרמדיק מד"א מוחמד פוואקה, שהגיע לזירה, סיפר כי השניים היו מחוסרי הכרה וללא סימני חיים, ולא נותר לצוותים הרפואיים אלא לקבוע את מותם במקום.